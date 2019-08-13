При взрыве в пригороде Багдада пострадали 30 человек
Киев • УНН
КИЕВ. 13 августа. УНН. По меньшей мере один человек погиб и 29 получили ранения в результате взрыва, прогремевшего в понедельник в южном пригороде Багдада. Об этом сообщает УНН со ссылкой на телеканал Sky News Arabia.
Ранее телеканал Al-Sumaria со ссылкой на Министерство здравоохранения Ирака передал информацию о 13 пострадавших.
Мощный взрыв стал результатом утилизации старых боеприпасов, которая проводилась на территории военной базы шиитского народного ополчения ("Аль-Хашд аш-Шааби"), находящейся в районе Эд-Дора. Несколько снарядов упало на юге столицы.
Сразу после взрыва посольство США, расположенное в особо охраняемой "зеленой зоне" в центре Багдада, включило сирены предупреждения об опасности ввиду того, что близ него разорвалось несколько боеприпасов.
Напомним, в Багдаде в мечети прогремели взрывы, 25 человек пострадали.