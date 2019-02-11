Під час виборів на Донбас направлять додаткові сили правоохоронців

"Спільно з ЦВК працюємо над тим, які дільниці будуть працювати (на дільницях поблизу зони проведення ООС – ред.), прикордонники там чітко працюють, тому що є моменти провокативні, але ми направимо додаткові сили в окремі області – зокрема, і на схід України, де проводиться ООС", - зазначив Стойко.

Як зазначив голова штабу, за інформацією прикордонників у 5-6 разів збільшився потік людей, які перетинають лінію розмежування на Донбасі. На його думку, це може свідчити про створення на контрольованій території України певних груп, які в ході виборів будуть займатись підкупом тощо.

Нагадаємо, до охорони правопорядку в день виборів залучать до 63 тис. правоохоронців.

Щодня до органів МВС надходить 80-100 повідомлень про порушення виборчого законодавства.