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Під час виборів на Донбас направлять додаткові сили правоохоронців

Під час виборів на Донбас направлять додаткові сили правоохоронців

Київ • УНН

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КИЇВ. 11 лютого. УНН. Під час проведення виборів президента на виборчі дільниці поблизу лінії розмежування направлять додаткові сили правоохоронців. Про це заявив радник міністра внутрішніх справ України, голова координаційного штабу МВС Іван Стойко під час брифінгу, передає кореспондент УНН.

"Спільно з ЦВК працюємо над тим, які дільниці будуть працювати (на дільницях поблизу зони проведення ООС – ред.), прикордонники там чітко працюють, тому що є моменти провокативні, але ми направимо додаткові сили в окремі області – зокрема, і на схід України, де проводиться ООС", - зазначив Стойко.

Як зазначив голова штабу, за інформацією прикордонників у 5-6 разів збільшився потік людей, які перетинають лінію розмежування на Донбасі. На його думку, це може свідчити про створення на контрольованій території України певних груп, які в ході виборів будуть займатись підкупом тощо.

Нагадаємо, до охорони правопорядку в день виборів залучать до 63 тис. правоохоронців.

Щодня до органів МВС надходить 80-100 повідомлень про порушення виборчого законодавства.

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