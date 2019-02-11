Во время выборов на Донбасс направят дополнительные силы правоохранителей

"Совместно с ЦИК работаем над тем, какие участки будут работать (на участках вблизи зоны проведения ООС - ред.), пограничники там четко работают, потому что есть моменты провокационные, но мы направим дополнительные силы в отдельные области - в частности, и на восток Украины, где проводится ООС", - отметил Стойко.

Как отметил глава штаба, по информации пограничников в 5-6 раз увеличился поток людей, пересекающих линию разграничения на Донбассе. По его мнению, это может свидетельствовать о создании на контролируемой территории Украины определенных групп, которые в ходе выборов будут заниматься подкупом и тому подобным.

Напомним, к охране правопорядка в день выборов привлекут до 63 тыс. правоохранителей.

Ежедневно в органы МВД поступает 80-100 сообщений о нарушении избирательного законодательства.