Во время выборов на Донбасс направят дополнительные силы правоохранителей
Киев • УНН
КИЕВ. 11 февраля. УНН. Во время проведения выборов президента на избирательные участки вблизи линии разграничения направят дополнительные силы правоохранителей. Об этом заявил советник министра внутренних дел Украины, председатель координационного штаба МВД Иван Стойко во время брифинга, передает корреспондент УНН.
"Совместно с ЦИК работаем над тем, какие участки будут работать (на участках вблизи зоны проведения ООС - ред.), пограничники там четко работают, потому что есть моменты провокационные, но мы направим дополнительные силы в отдельные области - в частности, и на восток Украины, где проводится ООС", - отметил Стойко.
Как отметил глава штаба, по информации пограничников в 5-6 раз увеличился поток людей, пересекающих линию разграничения на Донбассе. По его мнению, это может свидетельствовать о создании на контролируемой территории Украины определенных групп, которые в ходе выборов будут заниматься подкупом и тому подобным.
Напомним, к охране правопорядка в день выборов привлекут до 63 тыс. правоохранителей.
Ежедневно в органы МВД поступает 80-100 сообщений о нарушении избирательного законодательства.