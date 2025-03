Під час велогонки "Тур Польщі" сталося масштабне зіткнення спортсменів: один з них у тяжкому стані

“Триває діагностика. Пацієнт інтубований”, — інформував прес-секретар лікарні в місті Сосновець Томаш Сверкот. Зараз велогонщик знаходиться в медикаментозній комі. Його стан оцінюється як важкий. Як повідомляє агентство AFP, лікарі позитивно оцінюють перспективу відновлення велогонщика.

Інцидент стався на фініші. У боротьбі за лідерство один з конкурентів штовхнув Якобсена, і він на великій швидкості в’їхав в бічні огородження, а потім зіткнувся з суддею. На місце прибули медики і рятувальний вертоліт.

Винного в тому, що сталося спортсмена дискваліфікували, а Якобсена оголосили переможцем етапу.

Рівно рік тому 5 серпня на “Турі Польщі” сталася інша трагедія. На третьому етапі велобагатоденки 22-річний бельгійський велогонщик Бьорг Ламбрехт врізався в бетонну дренажну трубу, проїхавши трохи більше 50 км дистанції. Він був госпіталізований, після чого помер.

Відео моменту зіткнення:

Dylan Groenewegen en Fabio Jakobsen strijden in volle vaart om de dagzege in Polen, maar dat resulteert in een afschuwelijke afloop.



Jakobsen vecht momenteel voor zijn leven. Hij ligt in een kunstmatige coma in het ziekenhuis.



Meer → https://t.co/dJU0vqPc83 pic.twitter.com/KL1VAvFXES

— NOS Sport (@NOSsport) August 5, 2020