Во время велогонки "Тур Польши" произошло масштабное столкновение спортсменов: один из них в тяжелом состоянии

“Продолжается диагностика. Пациент интубирован”, — информировал пресс-секретарь больницы в городе Сосновец Томаш Сверкот. Сейчас велогонщик находится в медикаментозной коме. Его состояние оценивается как тяжелое. Как сообщает агентство AFP, врачи положительно оценивают перспективу восстановления велогонщика.

Инцидент произошел на финише. В борьбе за лидерство один из конкурентов толкнул Якобсена, и он на большой скорости въехал в боковые ограждения, а затем столкнулся с судьей. На место прибыли медики и спасательный вертолет.

Виновного в случившимся спортсмена дисквалифицировали, а Якобсена объявили победителем этапа.

Ровно год назад 5 августа на “Туре Польши” произошла другая трагедия. На третьем этапе веломногодневки 22-летний бельгийский велогонщик Бьорг Ламбрехт врезался в бетонную дренажную трубу, проехав чуть более 50 км дистанции. Он был госпитализирован, после чего скончался.

Видео момента столкновения:

Dylan Groenewegen en Fabio Jakobsen strijden in volle vaart om de dagzege in Polen, maar dat resulteert in een afschuwelijke afloop.



Jakobsen vecht momenteel voor zijn leven. Hij ligt in een kunstmatige coma in het ziekenhuis.



