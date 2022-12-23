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Під час блекауту 35% відділень IBOX BANK продовжуватимуть працювати

Під час блекауту 35% відділень IBOX BANK продовжуватимуть працювати

Київ • УНН

 • 457310 перегляди

КИЇВ. 23 грудня. УНН. Український транзакційний банк IBOX BANK визначив чергові відділення, які працюватимуть навіть в умовах блекауту. Про це заявила акціонер IBOX BANK Альона Шевцова, передає УНН.

Деталі

На початку грудня Національний банк України зобов’язав банки визначити перелік з щонайменше 35% відділень, які працюватимуть у разі настання блекауту, та забезпечити їх необхідним для такої роботи. В IBOX BANK визначили 19 таких відділень.

Цитата

“Ми всі знаємо, наскільки важливо в наш час бути спроможними надавати клієнтам послуги на безперебійній основі, підтримувати клієнта та підтримувати банківську систему України. IBOX BANK докладає максимум зусиль для підтримки банківської системи України, під час війни ми збільшили майже на 100% свою мережу, та на момент звернення Національного банка щодо облаштування 35% відділень банків в кожному регіоні за вимогами Чергових відділень, ми вже прийняли рішення щодо закупівлі генераторів та встановлення супутникового зв’язку – 8 відділень по Україні з 26.12.2022 будуть готові обслуговувати клієнтів на власних ресурсах, не залежно від перепон, які нам диктують умови воєнного стану.

Тому на момент внесення змін в Постанову щодо забезпечення безперервної діяльності банківської системи України в період дії воєнного стану, ми вже знали в якому напрямку рухатися і як це забезпечити. На кінець року мережа IBOX BANK нараховує 71 відділення, та, відповідно до вимог Постанови, ми готуємо 19 відділень, що забезпечуватимуть надання послуг клієнтам банку в разі тривалої відсутності енергопостачання”, - розповіла Альона Шевцова.

Альона Шевцова, акціонер IBOX BANK

Нагадаємо

Цьогоріч IBOX BANK відкрив 34 нових відділень.

У серпні 2022 року Рейтинговий комітет РА "Експерт-Рейтинг" оновив довгостроковий кредитний рейтинг IBOX BANK до найвищого рівня uaAAA за національною шкалою.

Також цього року банк увійшов до топ-10 найприбутковіших українських банків за оцінкою НБУ, зайнявши 8 сходинку серед усіх банківських установ України. 

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