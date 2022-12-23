Во время блекаута 35% отделений IBOX BANK будут продолжать работу

Детали

В начале декабря Национальный банк Украины обязал банки определить перечень не менее 35% отделений, которые будут работать в случае наступления блекаута, и обеспечить их необходимым для такой работы. В IBOX BANK определили 19 таких отделений.

Цитата

“Мы все знаем, насколько важно в наше время быть в состоянии предоставлять клиентам услуги на бесперебойной основе, поддерживать клиента и поддерживать банковскую систему Украины. IBOX BANK прилагает максимум усилий для поддержки банковской системы Украины, во время войны мы увеличили почти на 100% свою сеть, и к моменту обращения Национального банка об обустройстве 35% отделений банков в каждом регионе по требованиям Дежурных отделений, мы уже приняли решение о закупке генераторов и установление спутниковой связи – 8 отделений по Украине с 26.12.2022 будут готовы обслуживать клиентов на собственных ресурсах, не зависимо от преград, которые нам диктуют условия военного положения.

Поэтому на момент внесения изменений в Постановление по обеспечению непрерывной деятельности банковской системы Украины в период действия военного положения мы уже знали в каком направлении двигаться и как это обеспечить. К концу года сеть IBOX BANK насчитывает 71 отделение, и, согласно требованиям Постановления, мы готовим 19 отделений, которые будут обеспечивать предоставление услуг клиентам банка в случае длительного отсутствия энергоснабжения”, - рассказала Алена Шевцова.

Алена Шевцова, акционер IBOX BANK

Напомним

В этом году IBOX BANK открыл 34 новых отделений.

В августе 2022 года Рейтинговый комитет РА "Эксперт-Рейтинг" обновил долгосрочный кредитный рейтинг IBOX BANK до самого высокого уровня uaAAA по национальной шкале.

Также в этом году банк вошел в топ-10 самых прибыльных украинских банков по оценке НБУ, заняв 8 строчку среди всех банковских учреждений Украины.