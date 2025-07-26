П'ятирічна львів'янка підкорила Говерлу та встановила рекорд України
Київ • УНН
П'ятирічна Регіна Абрамова зі Львова стала наймолодшою дитиною, яка самостійно піднялася на Говерлу, подолавши маршрут за 2 години 29 хвилин. Це її друге спортивне досягнення у 2025 році, після рекорду з утримання у перевернутому висі.
Сьогодні п'ятирічна львів'янка Регіна Абрамова стала наймолодшою дитиною, яка самостійно піднялася на найвищу вершину України - Говерлу, передає УНН із посиланням на Львівську ОВА.
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Весь маршрут Говерлою Регіна Абрамова подолала без сторонньої допомоги за 2 години 29 хвилин.
За даними ОВА, це вже друге спортивне досягнення Регіни у 2025 році. У квітні вона встановила рекорд України за найдовше утримання у перевернутому висі на кільцях – 5 хв 52 с.
Окрім гімнастики, дівчинка бере участь у численних бігових змаганнях і вже має понад 20 стартів.
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