Пятилетняя львовянка покорила Говерлу и установила рекорд Украины
Киев • УНН
Пятилетняя Регина Абрамова из Львова стала самым молодым ребенком, самостоятельно поднявшимся на Говерлу, преодолев маршрут за 2 часа 29 минут. Это ее второе спортивное достижение в 2025 году, после рекорда по удержанию в перевернутом висе.
Сегодня пятилетняя львовянка Регина Абрамова стала самым молодым ребенком, который самостоятельно поднялся на самую высокую вершину Украины - Говерлу, передает УНН со ссылкой на Львовскую ОВА.
Детали
Весь маршрут по Говерле Регина Абрамова преодолела без посторонней помощи за 2 часа 29 минут.
По данным ОВА, это уже второе спортивное достижение Регины в 2025 году. В апреле она установила рекорд Украины по самому долгому удержанию в перевернутом висе на кольцах – 5 мин 52 с.
Помимо гимнастики, девочка участвует в многочисленных беговых соревнованиях и уже имеет более 20 стартов.
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