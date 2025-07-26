Пятилетняя львовянка покорила Говерлу и установила рекорд Украины

Сегодня пятилетняя львовянка Регина Абрамова стала самым молодым ребенком, который самостоятельно поднялся на самую высокую вершину Украины - Говерлу, передает УНН со ссылкой на Львовскую ОВА.

Детали

Весь маршрут по Говерле Регина Абрамова преодолела без посторонней помощи за 2 часа 29 минут.

По данным ОВА, это уже второе спортивное достижение Регины в 2025 году. В апреле она установила рекорд Украины по самому долгому удержанию в перевернутом висе на кольцах – 5 мин 52 с.

Помимо гимнастики, девочка участвует в многочисленных беговых соревнованиях и уже имеет более 20 стартов.

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