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Информационное агенство «Украинские Национальные Новости»

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Двухлетняя Аня Якимчук установила рекорд Украины по плаванию

Двухлетняя Аня Якимчук установила рекорд Украины по плаванию

Киев  •  УНН

19 сентября 2024, 15:35  •  3643 просмотра

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Аня Якимчук в возрасте 2,5 лет преодолела 50 метров вольным стилем за 3 мин 6 с, установив рекорд Украины. Девочка из Черноморска тренируется под руководством Игоря Константинова.

Аня Якимчук родом из Одесской области в 2,5 года установила рекорд Украины - "Самый молодой ребенок, который преодолел дистанцию 50 метров вольным стилем" с зафиксированным временем - 3 мин 6 с. Об этом сообщает представительница Книги рекордов Украины Лана Ветрова, передает УНН.

Двухлетняя Аня Якимчук прыгает в бассейн с таким визгом, что мы уже думали ее спасать. А оказалось, такое безумное увлечение у девочки всегда от контакта с водой. Плавает она во взрослом спортивном бассейне, а в детский ходит просто поиграть. Дистанцию, которую нужно было преодолеть для рекорда, ребенок проплыл (как нам показалось), без особых усилий. Не понадобились ни конфеты, ни новые игрушки, которые иногда тренеры держат перед ребенком в воде, чтобы он ловчее греб. Новая рекордсменка Украины - Аня Якимчук из Черноморска Одесской области, возраст 2 года 6 месяцев, номинация рекорда - "Самый молодой ребенок, преодолевший дистанцию 50 метров вольным стилем". Зафиксированное время - 3 мин 6 с 

- сообщила Ветрова.

Она отметила, что тренером девочки является Игорь Константинов и это уже вторая его маленькая воспитанница, которая стала рекордсменкой Украины

Напомним

В Украине прошел онлайн-урок английского языка, который длился 96 часов 41 секунду. Организатором рекордного урока стала львовская AP School - дистанционная школа английского языка.

Антонина Туманова

Антонина Туманова

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