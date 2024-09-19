Дворічна Аня Якимчук встановила рекорд України з плавання

Аня Якимчук родом з Одещини у 2,5 роки встановила рекорд України - "Наймолодша дитина, яка подолала дистанцію 50 метрів вільним стилем" із зафіксованим часом - 3 хв 6 с. Про це повідомляє представниця Книги рекордів України Лана Вєтрова, передає УНН.

Дворічна Аня Якимчук стрибає в басейн з таким вереском, що ми вже думали її рятувати. А виявилось, таке шалене захоплення у дівчинки завжди від контакту з водою. Плаває вона в дорослому спортивному басейні, а в дитячий ходить просто погратися. Дистанцію, яку потрібно було подолати для рекорду, дитина пропливла (як нам здалось), без особливих зусиль. Не знадобилися ні цукерки, ні нові іграшки, які іноді тренери тримають перед дитиною у воді, щоб вона вправніше гребла. Нова рекордсменка України - Аня Якимчук з Чорноморська Одеської області, вік 2 роки 6 місяців, номінація рекорду - "Наймолодша дитина, яка подолала дистанцію 50 метрів вільним стилем". Зафіксований час - 3 хв 6 с