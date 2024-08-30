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П’ять зворушливих мелодрам: що подивитися у перші дні осені

П’ять зворушливих мелодрам: що подивитися у перші дні осені

Київ • УНН

 • 95400 перегляди

УНН пропонує підбірку з п'яти зворушливих мелодрам для перегляду у перші осінні дні. Серед фільмів - "Теорія всього", "Винні зірки", "Щоденник пам'яті", "Емма" та "Королівство повного місяця".

Справжнє кохання на все життя, переживання та бажання, прагнення та розчаруванням, боротьба за щастя, все це для поціновувачів неймовірних фільмів. УНН пропонує підбірку зворушливих мелодрам які можна подивитись у перші осінні дні.

Теорія всього (The Theory of Everything) 2014 - це історія найяскравішого та найвідомішого фізика нашого часу Стівена Хокінга та Джейн Вайлд, студентки мистецтв, у яку він закохався під час навчання в Кембриджі в 1960-х роках. Невдовзі лікарі ставлять Хокінгу страшний діагноз - хвороба Лу Геріга, і дають невтішні прогнози, залишаючи пацієнтові пару років на цьому світі. Але молоді люди все одно утворили сім'ю і вирішили не здаватися без бою. Джейн Вайлд робить все, щоб Стівен, який поступово втрачає владу над своїм тілом, міг не просто існувати, а жити повноцінно.

  • Жанр: Фільм, Драма, Мелодрама, Біографічний
  • Країна: Велика Британія, Японія, США
  • Режисер: Джеймс Марш
  • Актори: Едді Редмейн, Фелісіті Джонс, Чарлі Кокс, Емілі Вотсон, Том Прайор, Софі Перрі, Гаррі Ллойд, Девід Тьюліс.

Винні зірки (The Fault in Our Stars) 2014 - ця стрічка про любов хворих на рак підлітків. У головної героїні Гейзел неоперабельна форма раку щитовидної залози. Тривале лікування все ж покращує її стан здоров’я, і на невизначений час хвороба відступила, але ця щаслива новина не вселяє дівчині надію на краще майбутнє. Гейзел відвідує центр на якому хворі з удаваною бадьорістю діляться своїми історіями. Одного разу вона зустрічає там відчайдушного оптиміста Гаса Уолтерса який втратив ногу, але поборов недугу. Знайомство з життєрадісним Гасом перевертає життя дівчини. Хейзел розуміє, що хвороба, яка забирає життя, не може позбавити елементарних радощів - можливості любити, мріяти і сміятися.

  • Жанр: Фільм, Драма, Мелодрама
  • Країна: США
  • Режисер: Джош Бун
  • Актори: Шейлін Вудлі, Енсел Елгорт, Нат Вулф, Лора Дерн, Сем Траммелл, Віллем Дефо, Лотта Вербек, Ана Дела Крус.

Щоденник пам'яті (The Notebook) 2004 - у будинку для літніх людей, вісімдесятирічний чоловік день у день читає прекрасну історію любові жінці його років. У цій історії розповідається про сільського хлопця, на ім'я Ной, що з першого погляду закохався в красиву, манірну, граціозну дівчину Еллі. Сім'я Еллі аристократичного походження. Дівчина не одразу піддається чарівності Ноя, але він не готовий здаватися. Поступово Еллі відповідає йому взаємністю. Сім'я Еллі не схвалює вибір дочки через соціальну нерівність. На ґрунті несправедливості, юнак свариться з Еллі. А на наступний день сім'я улюбленої переїжджає. З глибоким жалем Ной кається і просить вибачення у Еллі в листах. Він невпинно пише послання коханій, але вони залишаються без відповіді.

  • Жанр: Фільм, Драма, Мелодрама
  • Країна: США
  • Режисер: Нік Касаветіс
  • Актори: Рейчел МакАдамс, Раян Ґослінґ, Джеймс Ґарнер, Джина Ровлендс, Сем Шепард, Джоан Аллен, Ед Ґрейді, Джеймс Марсден, Дейвід Торнтон.

Емма (Emma) 2020 - красива, розумна та багата Емма Вудхаус - привілейована молода жінка, яка живе в Англії 1800-х років і полюбляє втручатися в романтичні справи своїх друзів та родини. Вона нізащо не хоче обтяжувати себе узами шлюбу і кидає всі сили на допомогу подругам та іншим знайомим. Але незабаром Емма потрапляє у пастку своїх же інтриг. Плутаючись у хитросплетіннях кохання та суспільства, вона починає усвідомлювати наслідки своїх вчинків і вчиться брати на себе відповідальність за свої помилки.

  • Жанр: Фільм, Драма, Комедія, Мелодрама
  • Країна: Велика Британія
  • Режисер: Отем де Вайлд
  • Актори: Аня Тейлор-Джой, Джонні Флінн, Міа Гот, Джош О’Коннор, Білл Найї, Каллум Тернер, Міранда Гарт, Руперт Грейвз, Джемма Вілан.

Королівство повного місяця (Moonrise Kingdom) 2012 - дія відбувається у 1960-х роках у Новій Англії, де двоє закоханих бойскаутів тікають із табору. Ними виявилися Сем Шакаскі та Сьюзі Бішоп, вони просто хотіли бути щасливими, і не планували влаштовувати дорослим проблеми. Тим часом таємниче зникнення підлітків ставить на вуха все місто, місцевий шериф починає пошуки, а тренер бойскаутського табору проводить своє власне паралельне розслідування. До того ж на узбережжі починається буря, яка остаточно ставить все з ніг на голову.

  • Жанр: Фільм, Драма, Комедія, Мелодрама
  • Країна: США
  • Режисер: Вес Андерсон
  • Актори: Джаред Гілман, Кара Гейворд, Едвард Нортон, Білл Мюррей, Френсіс МакДоманд, Брюс Вілліс, Боб Белабан, Тільда Свінтон, Джейсон Шварцман.
Ольга Розгон

Ольга Розгон

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