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Информационное агенство «Украинские Национальные Новости»

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Пять трогательных мелодрам: что посмотреть в первые дни осени

Пять трогательных мелодрам: что посмотреть в первые дни осени

Киев  •  УНН

30 августа 2024, 17:30  •  7741 просмотра

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УНН предлагает подборку из пяти трогательных мелодрам для просмотра в первые осенние дни. Среди фильмов - «Теория всего», «Виноваты звезды», «Дневник памяти», «Эмма» и «Королевство полной луны».

Настоящая любовь на всю жизнь, переживания и желания, стремление и разочарованием, борьба за счастье, все это для ценителей невероятных фильмов. УНН предлагает подборку трогательных мелодрам которые можно посмотреть в первые осенние дни.

Теория всего (The Theory of Everything) 2014 - это история самого яркого и известного физика нашего времени Стивена Хокинга и Джейн Уайлд, студентки искусств, в которую он влюбился во время учебы в Кембридже в 1960-х годах. Вскоре врачи ставят Хокингу страшный диагноз - болезнь Лу Герига, и дают неутешительные прогнозы, оставляя пациенту пару лет на этом свете. Но молодые люди все равно образовали семью и решили не сдаваться без боя. Джейн Уайлд делает все, чтобы Стивен, который постепенно теряет власть над своим телом, мог не просто существовать, а жить полноценно.

  • Жанр: Фильм, Драма, Мелодрама, Биографический, Биографический
  • Страна: Великобритания, Япония, США
  • Режиссер: Джеймс Марш
  • Актеры: Эдди Редмэйн, Фелисити Джонс, Чарли Кокс, Эмили Уотсон, Том Прайор, Софи Перри, Гарри Ллойд, Дэвид Тьюлис.

Виноваты звезды (The Fault in Our Stars) 2014 - эта лента о любви больных раком подростков. У главной героини Гейзел неоперабельная форма рака щитовидной железы. Длительное лечение все же улучшает ее состояние здоровья, и на неопределенное время болезнь отступила, но эта счастливая новость не вселяет девушке надежду на лучшее будущее. Гейзел посещает центр на котором больные с притворной бодростью делятся своими историями. Однажды она встречает там отчаянного оптимиста Гаса Уолтерса который потерял ногу, но поборол недуг. Знакомство с жизнерадостным Гасом переворачивает жизнь девушки. Хейзел понимает, что болезнь, которая забирает жизнь, не может лишить элементарных радостей - возможности любить, мечтать и смеяться.

  • Жанр: Фильм, Драма, Мелодрама
  • Страна: США
  • Режиссер: Джош Бун
  • Актеры: Шейлин Вудли, Энсел Элгорт, Нат Вулф, Лора Дерн, Сэм Траммелл, Уиллем Дефо, Лотта Вербек, Ана Дела Крус.

Дневник памяти (The Notebook) 2004 - в доме престарелых, восьмидесятилетний мужчина изо дня в день читает прекрасную историю любви женщине его лет. В этой истории рассказывается о деревенском парне, по имени Ной, который с первого взгляда влюбился в красивую, чопорную, грациозную девушку Элли. Семья Элли аристократического происхождения. Девушка не сразу поддается обаянию Ноя, но он не готов сдаваться. Постепенно Элли отвечает ему взаимностью. Семья Элли не одобряет выбор дочери из-за социального неравенства. На почве несправедливости, юноша ссорится с Элли. А на следующий день семья любимой переезжает. С глубоким сожалением Ной раскаивается и просит прощения у Элли в письмах. Он неустанно пишет послания любимой, но они остаются без ответа.

  • Жанр: Фильм, Драма, Мелодрама
  • Страна: США
  • Режиссер: Ник Касаветис
  • Актеры: Рэйчел МакАдамс, Райан Гослинг, Джеймс Гарнер, Джина Ровлендс, Сэм Шепард, Джоан Аллен, Эд Грейди, Джеймс Марсден, Дэйвид Торнтон.

Эмма (Emma) 2020 - красивая, умная и богатая Эмма Вудхаус - привилегированная молодая женщина, которая живет в Англии 1800-х годов и любит вмешиваться в романтические дела своих друзей и семьи. Она ни за что не хочет обременять себя узами брака и бросает все силы на помощь подругам и другим знакомым. Но вскоре Эмма попадает в ловушку своих же интриг. Путаясь в хитросплетениях любви и общества, она начинает осознавать последствия своих поступков и учится брать на себя ответственность за свои ошибки.

  • Жанр: Фильм, Драма, Комедия, Мелодрама, Мелодрама
  • Страна: Великобритания
  • Режиссер: Отем де Уайлд
  • Актеры: Аня Тейлор-Джой, Джонни Флинн, Миа Гот, Джош О'Коннор, Билл Найи, Каллум Тернер, Миранда Гарт, Руперт Грейвз, Джемма Вилан.

Королевство полной луны (Moonrise Kingdom) 2012 - действие происходит в 1960-х годах в Новой Англии, где двое влюбленных бойскаутов убегают из лагеря. Ими оказались Сэм Шакаски и Сьюзи Бишоп, они просто хотели быть счастливыми, и не планировали устраивать взрослым проблемы. Тем временем таинственное исчезновение подростков ставит на уши весь город, местный шериф начинает поиски, а тренер бойскаутского лагеря проводит свое собственное параллельное расследование. К тому же на побережье начинается буря, которая окончательно ставит все с ног на голову.

  • Жанр: Фильм, Драма, Комедия, Мелодрама, Мелодрама
  • Страна: США
  • Режиссер: Wes Anderson
  • Актеры: Джаред Гилман, Кара Хейворд, Эдвард Нортон, Билл Мюррей, Фрэнсис МакДоманд, Брюс Уиллис, Боб Белабан, Тильда Суинтон, Джейсон Шварцман.
Ольга Розгон

Ольга Розгон

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