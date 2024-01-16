Піар на мільйони: як ФГВФО зливає кошти на еко-блокноти та просування у соцмережах

Понад 5 з половиною мільйонів гривень з початку повномасштабного вторгнення витратив Фонд гарантування вкладів фізичних осіб на власний піар. Про це свідчить аналіз системи державних закупівель, пише УНН.

Так, у липні 2022 року Фонд проводить тендер на рекламні та маркетингові послуги. 9 вересня ФГВФО укладає договір на суму 600 тисяч гривень на просування інформаційно-аналітичних матеріалів Фонду в Інтернет-ЗМІ з ФОП Пересунько Роман Юрійович.

У вересні того ж року Фонд витрачається на розробку річного дизайну річного звіту – сума невелика – всього 8 тисяч 999 грн. Однак також у вересні ФГВФО купує рекламні та маркетингові послуги, 12 вересня 2022 року, у ФОП "ПЕТРЕНКО ІВАН МИКОЛАЙОВИЧ" на суму 679 500 грн, цікаво, що очікувана вартість послуг була значно вищою – 1 млн 350 тисяч гривень. І звісно, питань щодо аномально низької ціни не виникло. Фактично предметом закупівлі було просування Фонду у соціальних мережах.

28 листопада 2022 року Фонд укладає договір на послуги з просування інформаційних відеоматеріалів про систему гарантування вкладів фізичних осіб на телебаченні, сума угоди - 2 270 000 грн. Угода укладена з ТОВ "ВІПМЕДІА".

Протягом 2023 року ФГВФО витрачається на власний піар ще частіше.

Так, 20 квітня 2023 року Фонд купує послуги таргетованого просування інформаційних матеріалів та сторінки Фонду гарантування вкладів фізичних осіб з фінансової грамотності "ФІНКУЛЬТ" в соціальних мережах Facebook та Instagram та сервісі відеохостингу YouTube на суму 505 тисяч гривень у ФОП "ПЕТРЕНКО ІВАН МИКОЛАЙОВИЧ". До речі, таргетоване просування – це звичайний рекламний показ постів обраній аудиторії, тобто Фонд фактично витратився на рекламу свого проекту в соцмережах, про що свідчить і додаток до договору, за яким виконавець мав відзвітувати, скільки витратив на просування постів та яка вартість показу.

А вже 30 травня Фонд укладає договір на купівлю Послуг таргетованого просування інформаційних матеріалів та сторінки Фонду гарантування вкладів фізичних осіб в соціальній мережі Facebook та відеохостингу YouTube у вже згаданого ФОП "ПЕТРЕНКО ІВАН МИКОЛАЙОВИЧ". Вартість послуги – 270 тисяч гривень.

Повернемося до угоди від 20 квітня.

ФінКульт – це освітній проєкт з фінансової грамотності, започаткований Фондом. Пам’ятаємо, що на його просування ФГВФО витратив понад пів мільйона гривень. У сторінки проекту в Facebook - 27 читачів, але середня кількість лайків постів – не перевищує десятка, та й жодних коментарів чи репостів. В Instagram у сторінки ФінКульт всього 851 підписник. Ситуація з лайками десь така ж, як і на Facebook, і також жодних коментарів. Проект є і в Telegram – де у нього 164 підписники та на YouTube (708 підписників). Деякі ролики проекту на відеохостингу зібрали десятки тисяч переглядів, але за кілька років.

Що ж до власних сторінок Фонду, на які також витрачено у 2023 році чималі кошти, то на сторінці Facebook пости також збирають в середньому по 10 лайків і, зазвичай, не викликають обговорення. Ще гірша ситуація в Instagram: там 3-5 вподобань – норма. YouTube-канал же Фонду, який зареєстрований у 2012 році, спромігся наразі зібрати 1,45 тисячі підписників, і більшість роликів збирає в середньому сотню переглядів.

Виникає питання – на яке просування своїх постів та відео у час війни Фонд витратив загалом 775 тисяч гривень?

3 квітня 2023 року установа укладає договір на Послуги друкування (виготовлення) рекламно-інформаційної продукції із символікою Фонду гарантування вкладів фізичних осіб з ФОП Петрина Наталія Вікторівна. На суму 219 600 грн. За ці кошти Фонд отримав 300 ділових щоденників зі своєю символікою та з кульковими ручками, а також 40 powerbank – також із нанесеною на них символікою Фонду. Погодьтеся, дуже "потрібна" під час війни витрата бюджетних коштів.

У грудні 2023 року Фонд закупив подібну послугу у ТОВ "Типографія "Від А до Я" на суму майже 50 тисяч гривень. Відповідно до умов тендеру, типографія мала поставити ФГВФО еко-блокноти, паперові пакети, кулькові ручки – усе із символікою Фонду, а також інформаційні листівки.

Переймається Фонд і питанням відстеження свого іміджу в інформаційному просторі. Так, у лютому було закуплено послуги надання онлайн-доступу до бази інформаційних джерел мережі Інтернет системи моніторингу новин в інформаційному просторі "InfoStream" "або аналог" у ТОВ "Соціонет" на суму 30 тисяч гривень, хоча за кілька днів до того уклала з цією ж компанією договір на суму 112 тисяч грн для закупівлі послуг з моніторингу інформаційного простору.

Але і цього Фонду було замало. У 2023 році Фонд закуповує послуги з просування інформаційно-аналітичних матеріалів Фонду гарантування вкладів фізичних осіб в Інтернет-ЗМІ (договір від листопада 2023 року). І знову цю послугу на суму тепер вже 724 тисячі гривень надає неодноразово помічений у тендерах Фонду ФОП Петренко Іван Миколайович. У серпні 2023 року цей же ФОП виготовляв для Фонду відеоролик вартістю 99 тисяч гривень.

Закуповує Фонд й інші подібні послуги, зокрема, Інформаційно-консультаційні послуги за темою "Ефективні ділові комунікації та публічні виступи" та послуги з організації та технічного забезпечення онлайн-трансляції пресзаходів Фонду гарантування вкладів фізичних осіб - щоправда, договори за цими тендерами, відповідно до інформації системи закупівель, не підписані. Але тільки за укладеними договорами в період від початку повномасштабного вторгнення ФГВФО витратив на власний піар та просування понад 5,5 млн грн.