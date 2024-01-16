Пиар на миллионы: как ФГВФЛ сливает средства на эко-блокноты и продвижение в соцсетях

Более 5 с половиной миллионов гривен с начала полномасштабного вторжения потратил Фонд гарантирования вкладов физических лиц на собственный пиар. Об этом свидетельствует анализ системы государственных закупок, пишет УНН.

В частности, в июле 2022 года Фонд проводит тендер на рекламные и маркетинговые услуги. 9 сентября ФГВФЛ заключает договор на сумму 600 тысяч гривен на продвижение информационно-аналитических материалов Фонда в Интернет-СМИ с ФЛП Пересунько Роман Юрьевич.

В сентябре того же года Фонд тратится на разработку годового дизайна годового отчета - сумма небольшая - всего 8 тысяч 999 грн. Однако также в сентябре ФГВФЛ покупает рекламные и маркетинговые услуги, 12 сентября 2022 года, у ФЛП "ПЕТРЕНКО ИВАН НИКОЛАЕВИЧ" на сумму 679 500 грн, интересно, что ожидаемая стоимость услуг была значительно выше - 1 млн 350 тысяч гривен. И конечно, вопросов относительно аномально низкой цены не возникло. Фактически предметом закупки было продвижение Фонда в социальных сетях.

28 ноября 2022 года Фонд заключает договор на услуги по продвижению информационных видеоматериалов о системе гарантирования вкладов физических лиц на телевидении, сумма сделки - 2 270 000 грн. Соглашение заключено с ООО "ВИПМЕДИА".

В течение 2023 года ФГВФЛ тратится на собственный пиар еще чаще.

В частности, 20 апреля 2023 года Фонд покупает услуги таргетированного продвижения информационных материалов и страницы Фонда гарантирования вкладов физических лиц по финансовой грамотности "ФИНКУЛЬТ" в социальных сетях Facebook и Instagram и сервисе видеохостинга YouTube на сумму 505 тысяч гривен у ФЛП "ПЕТРЕНКО ИВАН НИКОЛАЕВИЧ". Кстати, таргетированное продвижение - это обычный рекламный показ постов выбранной аудитории, то есть Фонд фактически потратился на рекламу своего проекта в соцсетях, о чем свидетельствует и приложение к договору, по которому исполнитель должен был отчитаться, сколько потратил на продвижение постов и какова стоимость показа.

А уже 30 мая Фонд заключает договор на покупку Услуг таргетированного продвижения информационных материалов и страницы Фонда гарантирования вкладов физических лиц в социальной сети Facebook и видеохостинга YouTube у уже упомянутого ФЛП "ПЕТРЕНКО ИВАН НИКОЛАЕВИЧ". Стоимость услуги - 270 тысяч гривен.

Вернемся к соглашению от 20 апреля.

ФинКульт - это образовательный проект по финансовой грамотности, основанный Фондом. Помним, что на его продвижение ФГВФЛ потратил более полумиллиона гривен. У страницы проекта в Facebook - 27 читателей, но среднее количество лайков постов - не превышает десятка, и никаких комментариев или репостов. В Instagram у страницы ФинКульт всего 851 подписчик. Ситуация с лайками где-то такая же, как и на Facebook, и также никаких комментариев. Проект есть и в Telegram - где у него 164 подписчика и на YouTube (708 подписчиков). Некоторые ролики проекта на видеохостинге собрали десятки тысяч просмотров, но за несколько лет.

Что касается собственных страниц Фонда, на которые также потрачены в 2023 году немалые средства, то на странице Facebook посты также собирают в среднем по 10 лайков и, как правило, не вызывают обсуждения. Еще хуже ситуация в Instagram: там 3-5 лайков - норма. YouTube-канал же Фонда, зарегистрированный в 2012 году, смог пока собрать 1,45 тысячи подписчиков, и большинство роликов собирает в среднем сотню просмотров.

Возникает вопрос - на какое продвижение своих постов и видео во время войны Фонд потратил всего 775 тысяч гривен?

3 апреля 2023 года учреждение заключает договор на Услуги печати (изготовления) рекламно-информационной продукции с символикой Фонда гарантирования вкладов физических лиц с ФЛП Петрина Наталья Викторовна. На сумму 219 600 грн. За эти средства Фонд получил 300 деловых ежедневников со своей символикой и с шариковыми ручками, а также 40 powerbank - также с нанесенной на них символикой Фонда. Согласитесь, очень "нужная" во время войны трата бюджетных средств.

В декабре 2023 года Фонд закупил подобную услугу у ООО "Типография "От А до Я" на сумму почти 50 тысяч гривен. Согласно условиям тендера, типография должна была поставить ФГВФЛ эко-блокноты, бумажные пакеты, шариковые ручки - все с символикой Фонда, а также информационные листовки.

Занимается Фонд и вопросом отслеживания своего имиджа в информационном пространстве. В часности, в феврале были закуплены услуги предоставления онлайн-доступа к базе информационных источников сети Интернет системы мониторинга новостей в информационном пространстве "InfoStream" "или аналог" у ООО "Соционет" на сумму 30 тысяч гривен, хотя за несколько дней до того заключила с этой же компанией договор на сумму 112 тысяч грн для закупки услуг по мониторингу информационного пространства.

Но и этого Фонду было мало. В 2023 году Фонд закупает услуги по продвижению информационно-аналитических материалов Фонда гарантирования вкладов физических лиц в Интернет-СМИ (договор от ноября 2023 года). И снова эту услугу на сумму теперь уже 724 тысячи гривен предоставляет неоднократно замеченный в тендерах Фонда ФЛП Петренко Иван Николаевич. В августе 2023 года этот же ФЛП изготавливал для Фонда видеоролик стоимостью 99 тысяч гривен.

Закупает Фонд и другие подобные услуги, в частности, Информационно-консультационные услуги по теме "Эффективные деловые коммуникации и публичные выступления" и услуги по организации и техническому обеспечению онлайн-трансляции пресс-мероприятий Фонда гарантирования вкладов физических лиц - правда, договоры по этим тендерам, согласно информации системы закупок, не подписаны. Но только по заключенным договорам в период с начала полномасштабного вторжения ФГВФЛ потратил на собственный пиар и продвижение более 5,5 млн грн.