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ПФУ: найбільше пенсіонерів в Україні отримують від 1,5 до 2 тис. грн

Київ • УНН

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КИЇВ. 27 січня. УНН. В Україні найбільше пенсіонерів, а саме 34,8%, отримують пенсію у межах від 1501 до 2000 гривень. Про це повідомляє УНН з посиланням на пресслужбу Пенсійного фонду.

ПФУ: найбільше пенсіонерів в Україні отримують від 1,5 до 2 тис. грн

Повідомляється, що станом на 1 січня 2020 року в Україні більшість пенсіонерів, а саме 34,8%, отримують пенсію у розмірі 1501-2000. Торік таку пенсію отримували 33% пенсіонерів.

На другому місці – пенсія у розмірі від 2001-3000 гривень. Її у 2020 році отримують 34,2% пенсіонерів, тоді як торік цей показник був на рівні 24,3%.

Ще 12,4% пенсіонерів отримують від 3001 до 4000 гривень, 6,3% отримують ід 4001 до 5000, а 9,3% від 5001 до 10 тис. гривень. Лише 2,3% українських пенсіонерів отримують понад десять тисяч гривень, однак цей показник за рік зріс майже вдвічі – від 1,2%.

Також повідомляється, що станом на 1 січня 2019 року 19% пенсіонерів отримували менше 1500 гривень. Станом на 1 січня 2020 року їхня кількість знизилась до 0,7%.

Нагадаємо, у ПФУ назвали середній розмір пенсії в Україні.

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