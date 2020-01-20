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Легалізація віртуальної валюти в Україні: в Нацкомісії з цінних паперів розповіли про підготовку законопроєкту
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У ПФУ назвали середній розмір пенсії в Україні

Київ • УНН

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КИЇВ. 20 січня. УНН. В Україні середній розмір пенсії, станом на 1 січня 2020 року, становить 3082,98 грн. Про це повідомляє УНН із посиланням на пресслужбу Пенсійного фонду України.

У ПФУ назвали середній розмір пенсії в Україні

Так, за інформацією Пенсійного фонду України, станом на 1 січня 2020 року, в Україні зареєстровано 11,3 млн пенсіонерів, а середній розмір пенсії становить 3082,98 грн.

ЧИТАЙТЕ ТАКОЖ: В Україні зріс розмір мінімальної пенсії

Як повідомляв УНН раніше, станом на 1 січня 2020 року майже 260 тисяч українців отримують пенсію у розмірі понад 10 000 гривень.

Українські Національні Новини

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