У ПФУ назвали середній розмір пенсії в Україні
Київ • УНН
КИЇВ. 20 січня. УНН. В Україні середній розмір пенсії, станом на 1 січня 2020 року, становить 3082,98 грн. Про це повідомляє УНН із посиланням на пресслужбу Пенсійного фонду України.
Так, за інформацією Пенсійного фонду України, станом на 1 січня 2020 року, в Україні зареєстровано 11,3 млн пенсіонерів, а середній розмір пенсії становить 3082,98 грн.
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Як повідомляв УНН раніше, станом на 1 січня 2020 року майже 260 тисяч українців отримують пенсію у розмірі понад 10 000 гривень.