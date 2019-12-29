В Україні зріс розмір мінімальної пенсії
Київ • УНН
КИЇВ. 1 січня. УНН. З 1 січня збільшиться мінімальний розмір пенсій для осіб, які досягли 65 років і мають тривалий страховий стаж, повідомляє УНН.
З 1 січня 2020 року буде перераховано мінімальний розмір пенсійних виплат для непрацюючих пенсіонерів, які досягли віку 65 років та мають страховий стаж не менше 30 років для жінок та 35 років для чоловіків. Як наслідок, мінімальний розмір пенсії за віком, встановлений в розмірі 40% нової величини мінімальної заробітної плати, з 1 січня збільшиться до 1889,20 грн.
Нагадаємо, в Україні також зріс прожитковий мінімум (для працездатних осіб): з 1 січня – 2102 грн, з 1 липня – 2197 грн, з 1 грудня – 2270 грн.