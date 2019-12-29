В Украине вырос размер минимальной пенсии

С 1 января 2020 будет пересчитан минимальный размер пенсионных выплат для неработающих пенсионеров, достигших возраста 65 лет и имеющих страховой стаж не менее 30 лет для женщин и 35 лет для мужчин. Как следствие, минимальный размер пенсии по возрасту, установленный в размере 40% новой величины минимальной заработной платы с 1 января увеличится до 1889,20 грн.

Напомним, в Украине также вырос прожиточный минимум (для трудоспособных лиц): с 1 января - 2102 грн, с 1 июля - 2197 грн, с 1 декабря - 2270 грн.