В ПФУ назвали средний размер пенсии в Украине
Киев • УНН
КИЕВ. 20 января. УНН. В Украине средний размер пенсии по состоянию на 1 января 2020 года составляет 3082,98 грн. Об этом сообщает УНН со ссылкой на пресс-службу Пенсионного фонда Украины.
Так, по информации Пенсионного фонда Украины, по состоянию на 1 января 2020 года, в Украине зарегистрировано 11,3 млн пенсионеров, а средний размер пенсии составляет 3082,98 грн.
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Как сообщал УНН ранее, по состоянию на 1 января 2020 года почти 260 тысяч украинцев получают пенсию в размере более 10 тысяч гривен.