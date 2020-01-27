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ПФУ: больше всего пенсионеров в Украине получают от 1,5 до 2 тыс. грн

Киев • УНН

 • 26152 просмотра

КИЕВ. 27 января. УНН. В Украине больше всего пенсионеров, а именно 34,8%, получают пенсию в пределах от 1501 до 2000 гривен. Об этом сообщает УНН со ссылкой на пресс-службу Пенсионного фонда.

ПФУ: больше всего пенсионеров в Украине получают от 1,5 до 2 тыс. грн

Сообщается, что на 1 января 2020 года в Украине большинство пенсионеров, а именно 34,8%, получают пенсию в размере 1501-2000. В прошлом году такую пенсию получали 33% пенсионеров.

На втором месте - пенсия в размере от 2001-3000 гривен. Ее в 2020 году получают 34,2% пенсионеров, тогда как в прошлом году этот показатель был на уровне 24,3%.

Еще 12,4% пенсионеров получают от 3001 до 4000 гривен, 6,3% получают ид 4001 до 5000, а 9,3% от 5001 до 10 тыс. гривен. Лишь 2,3% украинских пенсионеров получают более десяти тысяч гривен, однако этот показатель за год вырос почти вдвое - от 1,2%.

Также сообщается, что на 1 января 2019 года 19% пенсионеров получали меньше 1500 гривен. По состоянию на 1 января 2020 года их количество снизилось до 0,7%.

Напомним, в ПФУ назвали средний размер пенсии в Украине.

Украинские Национальные Новости

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