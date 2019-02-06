Петренко: рішення суду щодо Супрун терміново оскаржать

"Абсурдні, безвідповідальні рішення українських судів не зможуть заборонити Уляні виконувати обов'язки міністра охорони здоров'я. Рішення Окружного адмінсуду Києва буде терміново оскаржено", - написав він у Facebook.

З його слів, саме це є черговим і однозначним підтвердженням того, що "судову реформу ми маємо довести до кінця".

Нагадаємо, 5 лютого стало відомо, що Окружний адміністративний суд Києва заборонив Уляні Супрун виконувати обов'язки голови Міністерства охорони здоров'я.

Пізніше в Окружному суді підтвердили ухвалу. Своє рішення суд мотивував наявністю ознак очевидної протиправності у тимчасовому виконанні першим заступником міністра охорони здоров’я повноважень такого міністра у строк, що перевищує один місяць з моменту наділення особи відповідними повноваженнями, а саме з 27 липня 2016 року.