Петренко: рішення суду щодо Супрун терміново оскаржать

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Київ • УНН

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КИЇВ. 6 лютого. УНН. У Міністерстві юстиції заявили, що рішення Окружного адміністративного суду Києва, який заборонив Уляні Супрун виконувати обов’язки міністра охорони здоров’я України, оскаржать. Про це повідомив міністр юстиції Павло Петренко, передає УНН.

"Абсурдні, безвідповідальні рішення українських судів не зможуть заборонити Уляні виконувати обов'язки міністра охорони здоров'я. Рішення Окружного адмінсуду Києва буде терміново оскаржено", - написав він у Facebook.

З його слів, саме це є черговим і однозначним підтвердженням того, що "судову реформу ми маємо довести до кінця".

Нагадаємо, 5 лютого стало відомо, що Окружний адміністративний суд Києва заборонив Уляні Супрун виконувати обов'язки голови Міністерства охорони здоров'я.

Пізніше в Окружному суді підтвердили ухвалу. Своє рішення суд мотивував наявністю ознак очевидної протиправності у тимчасовому виконанні першим заступником міністра охорони здоров’я повноважень такого міністра у строк, що перевищує один місяць з моменту наділення особи відповідними повноваженнями, а саме з 27 липня 2016 року.

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