Петренко: решение суда по Супрун срочно обжалуют
Киев • УНН
КИЕВ. 6 февраля. УНН. В Министерстве юстиции заявили, что решение Окружного административного суда Киева, который запретил Ульяне Супрун исполнять обязанности министра здравоохранения Украины, обжалуют. Об этом сообщил министр юстиции Павел Петренко, передает УНН.
"Абсурдные, безответственные решения украинских судов не смогут запретить Ульяне исполнять обязанности министра здравоохранения. Решение Окружного админсуда Киева будет срочно обжаловано", - написал он в Facebook.
По его словам, именно это является очередным и однозначным подтверждением того, что "судебную реформу мы должны довести до конца".
Напомним, 5 февраля стало известно, что Окружной административный суд Киева запретил Ульяне Супрун выполнять обязанности главы Министерства здравоохранения.
Позже в Окружном суде подтвердили решение. Свое решение суд мотивировал наличием признаков очевидной противоправности во временном исполнении первым заместителем министра здравоохранения полномочий такого министра в срок, превышающий один месяц с момента наделения лица соответствующими полномочиями, а именно с 27 июля 2016 года.