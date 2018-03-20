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Петренка попросили забрати з Закарпаття скандального начальника управління ДВС

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УЖГОРОД-КИЇВ. 20 березня. УНН. Голова Закарпатської ОДА Геннадій Москаль направив міністру юстиції України Павлу Петренку листа з проханням терміново забрати із Закарпаття начальника управління державної виконавчої служби Сергія Губченка, проти якого висунуто ряд звинувачень у масштабних зловживаннях при реалізації конфіскованого майна. Про це УНН повідомили у прес-службі Закарпатської ОДА.

“До облдержадміністрації надходять численні звернення від представників громадських організацій та журналістів про системні правопорушення та відсутність прозорості в діяльності Управління ДВС Головного територіального управління юстиції в Закарпатські області. Однак керівництво управління ДВС не вживає жодних заходів для усунення недоліків у своїй роботі...”, — інформують у Закарпатській ОДА.

Водночас, Г. Москаль повідомив, що відносно начальника Управління ДВС відкрито цілий ряд кримінальних проваджень.

“...Прошу розглянути питання про звільнення або переведення С. Губченка в іншу область. Громадськість Закарпаття зробить усе можливе, щоб не допустити дану особу до виконання посадових обов’язків, і облдержадміністрація виступає цілком на боці громадськості. Прошу невідкладно відреагувати на дане звернення, оскільки довкола особи С. Губченка на Закарпатті назріває серйозна конфліктна ситуація”, — заявляє голова Закарпатської ОДА.

Як раніше повідомляв УНН, Завідувач Воловецького районного сектору Головного управління Державної міграційної служби України у Закарпатській області отримав хабар від місцевих мешканців у 6 тисяч гривень за позачергове виготовлення біометричних паспортів.

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