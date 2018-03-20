Петренко попросили забрать из Закарпатья скандального начальника управления ДВС
Киев • УНН
УЖГОРОД-КИЕВ. 20 марта. УНН. Председатель Закарпатской ОГА Геннадий Москаль направил министру юстиции Украины Павлу Петренко письмо с просьбой срочно забрать из Закарпатья начальника управления государственной исполнительной службы Сергея Губченко, против которого выдвинуто ряд обвинений в масштабных злоупотреблениях при реализации конфискованного имущества. Об этом УНН сообщили в пресс-службе Закарпатской ОГА.
“К облгосадминистрации поступают многочисленные обращения от представителей общественных организаций и журналистов о системных правонарушения и отсутствие прозрачности в деятельности Управления ГИС Главного территориального управления юстиции в Закарпатской области. Однако руководство управления ГИС не принимает никаких мер для устранения недостатков в своей работе ...”, - информируют в Закарпатской ОГА.
В то же время, Г.Москаль сообщил, что в отношении начальника Управления ГИС открыто целый ряд уголовных производств.
“... Прошу рассмотреть вопрос об увольнении или переводе С.Губченко в другую область. Общественность Закарпатья сделает все возможное, чтобы не допустить данное лицо к исполнению должностных обязанностей, и облгосадминистрация выступает целиком на стороне общественности. Прошу безотлагательно отреагировать на это обращение, поскольку вокруг лица С.Губченко на Закарпатье назревает серьезная конфликтная ситуация”, — заявляет председатель Закарпатской ОГА.
Как ранее сообщал УНН, Заведующий Воловецкого районного сектора Главного управления Государственной миграционной службы Украины в Закарпатской области получил взятку от местных жителей в 6000 гривен за внеочередное изготовления биометрических паспортов.