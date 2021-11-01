Петраков провів додатковий виклик в збірну: відомі деталі та причини

Деталі

У зв’язку з ушкодженням захисника київського “Динамо” Віталія Миколенка, яке не дозволить йому взяти участь у листопадовому зборі збірної України, в. о. головного тренера національної команди Олександр Петраков довикликав оборонця донецького “Шахтаря” Віктора Корнієнка.

Збір “синьо-жовтих” розпочнеться 8-го листопада в Києві. Цього місяця команда проведе два матчі: 11 листопада — товариський із Болгарією в Одесі та 16 листопада — офіційний у рамках відбору ЧС-2022 з Боснією і Герцеговиною в Зениці.

Контекст

Повернення Гармаша і Маліновського: Петраков обрав склад на листопадові матчі збірної з футболу.