Петраков провел дополнительный вызов в сборную: известны детали и причины

Детали

В связи с повреждением защитника киевского “Динамо” Виталия Миколенко, которое не позволит ему принять участие в ноябрьском сборе сборной Украины, в. А. Главного тренера национальной команды Александр Петраков довикликав защитника донецкого “Шахтера” Виктора Корниенко.

Сбор “сине-желтых” начнется 8-го ноября в Киеве. В этом месяце команда проведет два матча: 11 ноября — товарищеский с Болгарией в Одессе и 16 ноября — официальный в рамках отбора ЧМ-2022 с Боснией и Герцеговиной в Зенице.

Контекст

Возвращение Гармаша и Малиновского: Петраков выбрал состав на ноябрьские матчи сборной по футболу.