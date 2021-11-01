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Петраков провел дополнительный вызов в сборную: известны детали и причины

Киев • УНН

 • 18574 просмотра

КИЕВ. 2 ноября. УНН. Исполняющий обязанности главного тренера сборной Украины Александр Петраков осуществил смену в кадровом формировании ростера сборной Украины, сообщает УНН со ссылкой на сайт УАФ.

Петраков провел дополнительный вызов в сборную: известны детали и причины

Детали

В связи с повреждением защитника киевского “Динамо” Виталия Миколенко, которое не позволит ему принять участие в ноябрьском сборе сборной Украины, в. А. Главного тренера национальной команды Александр Петраков довикликав защитника донецкого “Шахтера” Виктора Корниенко.

Сбор “сине-желтых” начнется 8-го ноября в Киеве. В этом месяце команда проведет два матча: 11 ноября — товарищеский с Болгарией в Одессе и 16 ноября — официальный в рамках отбора ЧМ-2022 с Боснией и Герцеговиной в Зенице.

Контекст

Возвращение Гармаша и Малиновского: Петраков выбрал состав на ноябрьские матчи сборной по футболу.

Украинские Национальные Новости

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