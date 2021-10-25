Повернення Гармаша і Маліновського: Петраков обрав склад на листопадові матчі збірної з футболу

Деталі

У переліку — 25 виконавців. Також коуч збірної України визначив резервний список, до якого ввійшли вісім гравців.

Привертає увагу повернення цілої групи виконавців. Так, Олександр Зінченко та Тарас Качараба відновилися після ушкоджень, а Руслан Маліновський, Віктор Коваленко та Денис Гармаш привернули увагу тренерського штабу виступами у своїх клубах.

Склад збірної України:

Воротарі: Андрій Пятов ("Шахтар" Донецьк), Георгій Бущан ("Динамо"Київ), Дмитро Різник ("Ворскла"Полтава).

Захисники: Олександр Караваєв, Віталій Миколенко, Ілля Забарний, Олександр Тимчик (усі — "Динамо"Київ), Микола Матвієнко, Сергій Кривцов (обидва — "Шахтар"Донецьк), Едуард Соболь ("Брюгге", Бельгія), Тарас Качараба ("Славія", Чехія).

Півзахисники: Андрій Ярмоленко ("Вест Гем", Англія), Тарас Степаненко ("Шахтар"Донецьк), Сергій Сидорчук, Віктор Циганков, Микола Шапаренко, Віталій Буяльський (усі — "Динамо"Київ), Олександр Зінченко ("Манчестер Сіті", Англія), Руслан Маліновський ("Аталанта", Італія), Олександр Зубков ("Ференцварош", Угорщина), Віктор Коваленко ("Спеція", Італія).

Нападники: Роман Яремчук ("Бенфіка", Португалія), Артем Довбик (СК "Дніпро-1"), Данило Сікан ("Шахтар"Донецьк), Денис Гармаш ("Динамо"Київ).

Доповнення

До резервного списку увійшли Андрій Лунін, Анатолій Трубін, Юхим Конопля, Валерій Бондар, Віктор Корнієнко, Сергій Булеца, Ігор Харатін і Олександр Піхальонок.