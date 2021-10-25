Возвращение Гармаша и Малиновского: Петраков выбрал состав на ноябрьские матчи сборной по футболу
Киев • УНН
КИЕВ. 25 октября. УНН. И. о. главного тренера национальной команды Украины Александр Петраков огласил список игроков, вызванных на ноябрьский сбор, который станет решающим для "сине-желтых" в контексте финального распределения мест в группе D отбора чемпионата мира 2022 года. Об этом свидетельствуют данные сайта УАФ, передает УНН.
Детали
В списке - 25 исполнителей. Также коуч сборной Украины определил резервный список, в который вошли восемь игроков.
Привлекает внимание возвращение целой группы исполнителей. Так, Александр Зинченко и Тарас Качараба восстановились после повреждений, а Руслан Малиновский, Виктор Коваленко и Денис Гармаш привлекли внимание тренерского штаба выступлениями в своих клубах.
Состав сборной Украины:
Вратари: Андрей Пятов ("Шахтер" Донецк), Георгий Бущан ("Динамо" Киев), Дмитрий Резник ("Ворскла" Полтава).
Защитники: Александр Караваев, Виталий Миколенко, Илья Забарный, Александр Тимчик (все - "Динамо" Киев), Николай Матвиенко, Сергей Кривцов (оба - "Шахтер" Донецк), Эдуард Соболь ( "Брюгге", Бельгия), Тарас Качараба ("Славия", Чехия).
Полузащитники: Андрей Ярмоленко ("Вест Хэм", Англия), Тарас Степаненко ("Шахтер" Донецк), Сергей Сидорчук, Виктор Цыганков, Николай Шапаренко, Виталий Буяльский (все - "Динамо" Киев), Александр Зинченко ("Манчестер Сити", Англия), Руслан Малиновский ("Аталанта", Италия), Александр Зубков ("Ференцварош", Венгрия), Виктор Коваленко ("Специя", Италия).
Нападающие: Роман Яремчук ("Бенфика", Португалия), Артем Довбик (СК "Днепр-1"), Даниил Сикан ("Шахтер" Донецк), Денис Гармаш ("Динамо" Киев).
Дополнение
В резервный список вошли Андрей Лунин, Анатолий Трубин, Ефим Конопля, Валерий Бондарь, Виктор Корниенко, Сергей Булеца, Игорь Харатин и Александр Пихальонок.