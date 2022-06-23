У Каннах Патрон здобув найпрестижнішу у світі кінопремію для чотирилапих "Пальмовий пес".
Пес-сапер Патрон здобув ірландську нагороду "Золота лапа"
Київ • УНН
КИЇВ. 23 червня. УНН. Український пес-сапер Патрон здобув нагороду кінологічного клубу Ірландії "Золота лапа". Про це повідомляє УНН із посиланням на пресслужбу ДСНС.
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"Патрон поповнив свою скарбничку світових нагород! Щойно хвостатий наш піротехнік був нагороджений відзнакою "Золота лапа" кінологічного клубу Ірландії", – ідеться у повідомленні.
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Як зазначили, “Золоту лапу” присуджують собакам за вчинок, який приніс користь суспільству або хоча б одній людині.
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