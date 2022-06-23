Пес-сапер Патрон здобув ірландську нагороду "Золота лапа"

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"Патрон поповнив свою скарбничку світових нагород! Щойно хвостатий наш піротехнік був нагороджений відзнакою "Золота лапа" кінологічного клубу Ірландії", – ідеться у повідомленні.

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Як зазначили, “Золоту лапу” присуджують собакам за вчинок, який приніс користь суспільству або хоча б одній людині.

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