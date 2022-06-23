В Каннах Патрон получил самую престижную в мире кинопремию для четырехлапых "Пальмовый пес".
Пес-сапер Патрон получил ирландскую награду "Золотая лапа"
Киев • УНН
КИЕВ. 23 июня. УНН. Украинский пес-сапер Патрон получил награду кинологического клуба Ирландии "Золотая лапа". Об этом сообщает УНН со ссылкой на пресс-службу ГСЧС.
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"Патрон пополнил свою копилку мировых наград! Только что хвостатый наш пиротехник был награжден отличием "Золотая лапа" кинологического клуба Ирландии", – говорится в сообщении.
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Как отметили, “Золотую лапу” присуждают собакам за поступок, который принес пользу обществу или хотя бы одному человеку.
Напомним