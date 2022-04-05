Персонал посольства Туреччини повернувся до Києва
Київ • УНН
КИЇВ. 6 квітня. УНН. Співробітники посольства Туреччини повернулися до Києва. Про це інформує УНН з посиланням на Haberturk.
Деталі
Як відомо, продовжуючи свою діяльність, не виїжджаючи за межі країни, посольство виїхало з Києва, щоб працювати з Чернівців.
Наразі усі працівники дипломатичного представництва повернулися до української столиці. Турецьке посольство останнім покинуло Київ, коли над містом нависла загроза захоплення російськими військами.
Турецька амбасада серед перших посольств, які повертаються до Києва після звільнення Збройними силами населених пунктів Київщини.
Із 6 квітня посольство Туреччини активізує свою роботу. Персонал диппредставництва прибув до столиці України під посиленим захистом.
Нагадаємо
Посол Литви в Україні повернеться до Києва.