Перший офіційний візит: спікерка парламенту Латвії прибула до України

Спікерка парламенту Латвії Дайга Мієріня прибула до України з першим офіційним візитом. Про це повідомила заступниця голови Верховної Ради України Олена Кондратюк на своїй сторінці у Facebook, передає УНН.

Рада зустріти та вітати з першим офіційним візитом в Україні спікерку Саейми Латвії Дайгу Мієріню! Цей візит ще більше зміцнить дружній альянс між нашим країнами і парламентами - написала Кондратюк.

Доповнення

Президент Латвії Едгарс Рінкевичс анонсував новий пакет військової допомоги Україні у який увійдуть дрони, ракети та боєприпаси.