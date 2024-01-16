Перший офіційний візит: спікерка парламенту Латвії прибула до України

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29 березня, 17:57 • 104045 перегляди

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29 березня, 17:57 • 122511 перегляди

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28 березня, 18:00 • 130928 перегляди

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Спікер латвійського парламенту Дайга Меріня перебуває в Україні з першим офіційним візитом

Спікерка парламенту Латвії Дайга Мієріня прибула до України з першим офіційним візитом. Про це повідомила заступниця голови Верховної Ради України Олена Кондратюк на своїй сторінці у Facebook, передає УНН.

Рада зустріти та вітати з першим офіційним візитом в Україні спікерку Саейми Латвії Дайгу Мієріню! Цей візит ще більше зміцнить дружній альянс між нашим країнами і парламентами

- написала Кондратюк.

Доповнення

Президент Латвії Едгарс Рінкевичс анонсував новий пакет військової допомоги Україні у який увійдуть дрони, ракети та боєприпаси.

Анна Мурашко

Анна Мурашко

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