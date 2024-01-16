Перший офіційний візит: спікерка парламенту Латвії прибула до України
Київ • УНН
Спікер латвійського парламенту Дайга Меріня перебуває в Україні з першим офіційним візитом
Спікерка парламенту Латвії Дайга Мієріня прибула до України з першим офіційним візитом. Про це повідомила заступниця голови Верховної Ради України Олена Кондратюк на своїй сторінці у Facebook, передає УНН.
Рада зустріти та вітати з першим офіційним візитом в Україні спікерку Саейми Латвії Дайгу Мієріню! Цей візит ще більше зміцнить дружній альянс між нашим країнами і парламентами
Доповнення
Президент Латвії Едгарс Рінкевичс анонсував новий пакет військової допомоги Україні у який увійдуть дрони, ракети та боєприпаси.