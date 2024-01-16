Первый официальный визит: спикер парламента Латвии прибыла в Украину

Спикер парламента Латвии Дайга Миериня прибыла в Украину с первым официальным визитом. Об этом сообщила заместитель главы Верховной Рады Украины Елена Кондратюк на своей странице в Facebook, передает УНН.

Рада встретить и приветствовать с первым официальным визитом в Украине спикера Саэйма Латвии Дайгу Миериню! Этот визит еще больше укрепит дружественный альянс между нашими странами и парламентами - написала Кондратюк.

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Президент Латвии Эдгарс Ринкевичс анонсировал новый пакет военной помощи Украине в который войдут дроны, ракеты и боеприпасы.