Перший випадок зараження коронавірусом зафіксовано в ЦАР
Київ • УНН
КИЇВ. 14 березня. УНН. Перший випадок зараження коронавірусів нового типу зареєстрований в Центрально-Африканській Республіці (ЦАР). Про це в суботу з посиланням на Всесвітню організацію охорони здоров'я (ВООЗ) повідомило агентство Reuters, передає УНН.
За його даними, інфікованим виявився 74-річний громадянин Італії, який нещодавно прибув до країни з Мілана. Відзначається, що перші симптоми захворювання у пацієнта, що проживає в ЦАР, почали проявлятися 8 березня, проте він не звертався до органів охорони здоров’я аж до 13 березня.
Інформація про поточний стан хворого не наводиться.
Нагадаємо, МЗС пообіцяло цілодобово реагувати на звернення українців в умовах спалаху коронавірусу.