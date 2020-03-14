Первый случай заражения коронавирусом зафиксирован в ЦАР
Киев • УНН
КИЕВ. 14 марта. УНН. Первый случай заражения коронавирусом нового типа зарегистрирован в Центрально-Африканской Республике (ЦАР). Об этом в субботу со ссылкой на Всемирную организацию здравоохранения (ВОЗ) сообщило агентство Reuters, передает УНН.
По его данным, инфицированным оказался 74-летний гражданин Италии, который недавно прибыл в страну из Милана. Отмечается, что первые симптомы заболевания у пациента, проживающего в ЦАР, начали проявляться 8 марта, однако он не обращался в органы здравоохранения до 13 марта.
Информация о текущем состоянии больного не приводится.
Напомним, МИД пообещал круглосуточно реагировать на обращения украинцев в условиях вспышки коронавируса.