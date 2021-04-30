Перший тріпл-дабл в сезоні: лідер Суперліги зазнав поразки від БК “Запоріжжя”

Деталі

Успішна перша чверть зустрічі дозволила запоріжцям втримати перевагу до кінця протистояння — 79:74.

У матчі сталася непересічна подія для українського чемпіонату — гравець оформив тріпл-дабл. Його автором став американський захисник “Запоріжжя” Майк Кефі, який набрав 13 очок, 15 підбирань та 14 підбирань.

Це перший тріпл-дабл у Суперлізі з 2018 року. Тоді в виїзному матчі проти “Запоріжжя” гравець одеської “БІПИ” Клим Артамонов набрав 11 очок, 11 підбирань та 12 передач.

Доповнення

“Запоріжжя” 1 травня зіграє вдома проти “Тернополя”. Кияни того ж дня гратимуть в Кам`янському проти “Прометея”.