Первый трипл-дабл в сезоне: лидер Суперлиги потерпел поражение от БК "Запорожье"
Киев • УНН
КИЕВ. 30 апреля. УНН. Баскетболисты “Запорожье” победили дома “Киев-Баскет” в поединке регулярного чемпионата Суперлиги Украины, сообщает УНН со ссылкой на сайты команд.
Детали
Успешная первая четверть встречи позволила запорожцам удержать преимущество до конца противостояния — 79:74.
В матче произошла незаурядное событие для украинского чемпионата — игрок оформил трипл-дабл. Его автором стал американский защитник “Запорожье” Майк Кефе, который набрал 13 очков, 15 подборов и 14 подборов.
Это первый трипл-дабл в Суперлиге с 2018 года. Тогда в выездном матче против “Запорожье” игрок одесской “БИПЫ” Клим Артамонов набрал 11 очков, 11 подборов и 12 передач.
Дополнение
“Запорожье” 1 Мая сыграет дома против “Тернополя”. Киевляне тот же день играть в Каменско против “Прометея”.