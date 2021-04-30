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Первый трипл-дабл в сезоне: лидер Суперлиги потерпел поражение от БК "Запорожье"

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КИЕВ. 30 апреля. УНН. Баскетболисты “Запорожье” победили дома “Киев-Баскет” в поединке регулярного чемпионата Суперлиги Украины, сообщает УНН со ссылкой на сайты команд.

Детали

Успешная первая четверть встречи позволила запорожцам удержать преимущество до конца противостояния — 79:74.

В матче произошла незаурядное событие для украинского чемпионата — игрок оформил трипл-дабл. Его автором стал американский защитник “Запорожье” Майк Кефе, который набрал 13 очков, 15 подборов и 14 подборов.

Это первый трипл-дабл в Суперлиге с 2018 года. Тогда в выездном матче против “Запорожье” игрок одесской “БИПЫ” Клим Артамонов набрал 11 очков, 11 подборов и 12 передач.

Дополнение

“Запорожье” 1 Мая сыграет дома против “Тернополя”. Киевляне тот же день играть в Каменско против “Прометея”.

Украинские Национальные Новости

Украинские Национальные Новости

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