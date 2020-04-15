Перший підтверджений випадок COVID-19 зареєстрували у Держприкордонслужбі
Київ • УНН
КИЇВ. 15 квітня. УНН. У прикордонника в Закарпатській області підтвердили коронавірус, його стан задовільний. Наразі встановлюється коло осіб з якими він контактував. Про це повідомляє УНН із посиланням на пресцентр Держприкордонслужби.
"Прикордонник одного з підрозділів в Закарпатській області ще декілька днів тому був госпіталізований до центральної районної лікарні з підвищеною температурою. Тоді лікарі діагностували у нього ГРЗ. Військовослужбовцю одразу провели і експрес-тест на коронавірусну інфекцію, який дав негативний результат. Після цього, під час перебування на лікуванні прикордоннику також провели ПЛР-тест. Результати, що надійшли підтверджують наявність у нього захворювання на COVID-19", - йдеться у повідомленні.
Зазначається, що стан військовослужбовця задовільний, температура тіла у нормі. Крім того, встановлюється коло всіх осіб з ким прикордонник контактував.
"Також в підрозділі проведені заходи безпеки щодо недопущення поширення захворювання, в т.ч. забезпечені міри по самоізоляції та обсервації персоналу", - йдеться у повідомленні.
Нагадаємо, за інформацією Держприкордонслужби, щоб прискорити перетин кордону, на пунктах пропуску з Угорщини до України, на “Тисі” вдвічі збільшили кількість персоналу, а через кордон пустили 12 автобусів.