Перший підтверджений випадок COVID-19 зареєстрували у Держприкордонслужбі

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КИЇВ. 15 квітня. УНН. У прикордонника в Закарпатській області підтвердили коронавірус, його стан задовільний. Наразі встановлюється коло осіб з якими він контактував. Про це повідомляє УНН із посиланням на пресцентр Держприкордонслужби.

"Прикордонник одного з підрозділів в Закарпатській області ще декілька днів тому був госпіталізований до центральної районної лікарні з підвищеною температурою. Тоді лікарі діагностували у нього ГРЗ. Військовослужбовцю одразу провели і експрес-тест на коронавірусну інфекцію, який дав негативний результат. Після цього, під час перебування на лікуванні прикордоннику також провели ПЛР-тест. Результати, що надійшли підтверджують наявність у нього захворювання на COVID-19", - йдеться у повідомленні.

Зазначається, що стан військовослужбовця задовільний, температура тіла у нормі. Крім того, встановлюється коло всіх осіб з ким прикордонник контактував.

"Також в підрозділі проведені заходи безпеки щодо недопущення поширення захворювання, в т.ч. забезпечені міри по самоізоляції та обсервації персоналу", - йдеться у повідомленні.

Нагадаємо, за інформацією Держприкордонслужби, щоб прискорити перетин кордону, на пунктах пропуску з Угорщини до України, на “Тисі” вдвічі збільшили кількість персоналу, а через кордон пустили 12 автобусів.

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