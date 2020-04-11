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Прикордонники повідомили про збільшення кількості українців, які повертаються через кордон з Угорщиною

Київ • УНН

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КИЇВ. 11 квітня. УНН. Щоб прискорити перетин кордону, на пунктах пропуску з Угорщини до України, на “Тисі” вдвічі збільшили кількість персоналу, а через кордон пустили 12 автобусів. Про це повідомляє УНН з посиланням на сторінку в Facebook Західного регіонального управління Держприкордонслужби України.

“Задля прискорення контрольних операцій у пункті пропуску „Тиса“ залучено вдвічі більше персоналу, виділено додаткові смуги руху. Спільно з Закарпатською облдержадміністрацією організовано перевезення подорожніх через кордон 12 автобусами, організованими Закарпатською облдержадміністрацією на договірних умовах з приватними перевізниками. Кожні декілька години з угорськими колегами проводяться прикордонно-представницькі зустрічі, на яких вирішуються питання щодо порядку запуску та оформлення громадян”, — йдеться у повідомленні.

Вказано, що на пункті пропуску "Тиса“на Закарпатті спостерігається суттєве збільшення кількості українців, які повертаються з-за кордону. Також ситуативна кількість українців очікує на оформлення перед угорським пунктом пропуску “Захонь”. Зокрема, це пов’язано з епідеміологічною ситуацією та з прийдешніми Великодніми святами.

Нагадаємо, за кордоном за допомогою звернулися понад 15 тисяч українців.

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