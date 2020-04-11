Пограничники сообщили об увеличении количества украинцев, возвращающихся через границу с Венгрией

КИЕВ. 11 апреля. УНН. Чтобы ускорить пересечение границы, на пунктах пропуска из Венгрии в Украину, на “Тысе” вдвое увеличили количество персонала, а через границу пустили 12 автобусов. Об этом сообщает УНН со ссылкой на страницу в Facebook Западного регионального управления Госпогранслужбы Украины.