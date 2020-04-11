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Зеленский завтра посетит саммит ЕС - СМИ
18:37 • 31786 просмотра

Зеленский завтра посетит саммит ЕС - СМИ

Команды Украины и США начали работать над встречей, первые результаты ожидаются на следующей неделе - Зеленский
17:33 • 40461 просмотра

Команды Украины и США начали работать над встречей, первые результаты ожидаются на следующей неделе - Зеленский

Постановка на военный учет юношей с 14 лет: в Раде опровергли разработку законопроекта
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Постановка на военный учет юношей с 14 лет: в Раде опровергли разработку законопроекта

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"Чем они занимались - непонятно": эксперт раскритиковал работу АРМА под руководством Думы
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"Чем они занимались - непонятно": эксперт раскритиковал работу АРМА под руководством Думы

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Пограничники сообщили об увеличении количества украинцев, возвращающихся через границу с Венгрией

Пограничники сообщили об увеличении количества украинцев, возвращающихся через границу с Венгрией

Киев  •  УНН

 • 14872 просмотра

КИЕВ. 11 апреля. УНН. Чтобы ускорить пересечение границы, на пунктах пропуска из Венгрии в Украину, на “Тысе” вдвое увеличили количество персонала, а через границу пустили 12 автобусов. Об этом сообщает УНН со ссылкой на страницу в Facebook Западного регионального управления Госпогранслужбы Украины.

“Для ускорения контрольных операций в пункте пропуска „Тыса“ привлечено вдвое больше персонала, выделены дополнительные полосы движения. Совместно с Закарпатской облгосадминистрацией организована перевозка путников через границу 12 автобусами, организованными Закарпатской облгосадминистрацией на договорных условиях с частными перевозчиками. Каждые несколько часов с венгерскими коллегами проводятся погранично-представительские встречи, на которых решаются вопросы о порядке запуска и оформления граждан”, — говорится в сообщении.

Указано, что на пункте пропуска “Тыса” на Закарпатье наблюдается существенное увеличение количества украинцев, возвращающихся из-за границы. Также ситуативное количество украинцев ожидает оформления перед венгерским пунктом пропуска “Захонь”. В частности, это связано с эпидемиологической ситуацией и с грядущими Пасхальными праздниками.

Напомним, за рубежом за помощью обратились более 15 тысяч украинцев.

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