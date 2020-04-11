Пограничники сообщили об увеличении количества украинцев, возвращающихся через границу с Венгрией
Киев • УНН
КИЕВ. 11 апреля. УНН. Чтобы ускорить пересечение границы, на пунктах пропуска из Венгрии в Украину, на “Тысе” вдвое увеличили количество персонала, а через границу пустили 12 автобусов. Об этом сообщает УНН со ссылкой на страницу в Facebook Западного регионального управления Госпогранслужбы Украины.
“Для ускорения контрольных операций в пункте пропуска „Тыса“ привлечено вдвое больше персонала, выделены дополнительные полосы движения. Совместно с Закарпатской облгосадминистрацией организована перевозка путников через границу 12 автобусами, организованными Закарпатской облгосадминистрацией на договорных условиях с частными перевозчиками. Каждые несколько часов с венгерскими коллегами проводятся погранично-представительские встречи, на которых решаются вопросы о порядке запуска и оформления граждан”, — говорится в сообщении.
Указано, что на пункте пропуска “Тыса” на Закарпатье наблюдается существенное увеличение количества украинцев, возвращающихся из-за границы. Также ситуативное количество украинцев ожидает оформления перед венгерским пунктом пропуска “Захонь”. В частности, это связано с эпидемиологической ситуацией и с грядущими Пасхальными праздниками.
Напомним, за рубежом за помощью обратились более 15 тысяч украинцев.