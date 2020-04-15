Первый подтвержденный случай COVID-19 зарегистрировали в Госпогранслужбе

"Пограничник одного из подразделений в Закарпатской области еще несколько дней назад был госпитализирован в центральную районную больницу с повышенной температурой. Тогда врачи диагностировали у него ОРЗ. Военнослужащему сразу провели и экспресс-тест на коронавирусную инфекцию, который дал отрицательный результат. После этого, во время пребывания на лечении пограничнику также провели ПЦР-тест. Результаты, которые поступили подтверждают наличие у него заболевания COVID-19", - говорится в сообщении.

Отмечается, что состояние военнослужащего удовлетворительное, температура тела в норме. Кроме того, устанавливается круг всех лиц с кем пограничник контактировал.

"Также в подразделении проведены меры безопасности по недопущению распространения заболевания, в т.ч. обеспечены меры по самоизоляции и обсервации персонала", - говорится в сообщении.

Напомним, по иноформации Госпогранслужбы, чтобы ускорить пересечение границы, на пунктах пропуска из Венгрии в Украину, на "Тисе" вдвое увеличили количество персонала, а через границу пустили 12 автобусов.