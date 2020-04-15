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Зеленский завтра посетит саммит ЕС - СМИ
18:37 • 29660 просмотра

Зеленский завтра посетит саммит ЕС - СМИ

Команды Украины и США начали работать над встречей, первые результаты ожидаются на следующей неделе - Зеленский
17:33 • 38620 просмотра

Команды Украины и США начали работать над встречей, первые результаты ожидаются на следующей неделе - Зеленский

Постановка на военный учет юношей с 14 лет: в Раде опровергли разработку законопроекта
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Постановка на военный учет юношей с 14 лет: в Раде опровергли разработку законопроекта

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"Чем они занимались - непонятно": эксперт раскритиковал работу АРМА под руководством Думы
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Первый подтвержденный случай COVID-19 зарегистрировали в Госпогранслужбе

Первый подтвержденный случай COVID-19 зарегистрировали в Госпогранслужбе

Киев  •  УНН

 • 11041 просмотра

КИЕВ. 15 апреля. УНН. У пограничника в Закарпатской области подтвердили коронавирус, его состояние удовлетворительное. Сейчас устанавливается круг лиц, с которыми он контактировал. Об этом сообщает УНН со ссылкой на пресс-центр Госпогранслужбы.

"Пограничник одного из подразделений в Закарпатской области еще несколько дней назад был госпитализирован в центральную районную больницу с повышенной температурой. Тогда врачи диагностировали у него ОРЗ. Военнослужащему сразу провели и экспресс-тест на коронавирусную инфекцию, который дал отрицательный результат. После этого, во время пребывания на лечении пограничнику также провели ПЦР-тест. Результаты, которые поступили подтверждают наличие у него заболевания COVID-19", - говорится в сообщении.

Отмечается, что состояние военнослужащего удовлетворительное, температура тела в норме. Кроме того, устанавливается круг всех лиц с кем пограничник контактировал.

"Также в подразделении проведены меры безопасности по недопущению распространения заболевания, в т.ч. обеспечены меры по самоизоляции и обсервации персонала", - говорится в сообщении.

Напомним, по иноформации Госпогранслужбы, чтобы ускорить пересечение границы, на пунктах пропуска из Венгрии в Украину, на "Тисе" вдвое увеличили количество персонала, а через границу пустили 12 автобусов.

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