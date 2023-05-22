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Період нових починань: гороскоп для всіх знаків Зодіаку на період 22 – 28 травня

Київ • УНН

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КИЇВ. 22 травня. УНН. Цього тижня зірки і планети обіцяють прогрес у більшості починань. А на що необхідно звернути увагу представникам різних знаків Зодіаку спеціально для читачів УНН розповіла професійний астролог Ксенія Базиленко.

«Цей тиждень дуже сприятливий для будь-яких починань, оскільки Місяць буде зростаючим. Юпітер увійшов у знак Тельця на цілий рік. Там у нього дуже сприятливе становище, особливо для нашої країни, оскільки Телець символічно вважається в астрології «полем України». Саме завдяки цьому показнику для України починається сприятливий період. Але потрібно зазначити, що саме зараз - цього і наступного тижня - Юпітер має гостру квадратуру з Марсом і Плутоном - планетами війни. Це дасть гострі воєнні ситуації, але все одно ми йдемо до великих позитивних змін», - пояснила астрологиня.

ОВНИ
Цей тиждень принесе вам багато хороших новин, особливо в середині тижня. Чудовий період для торгівлі, важливих зустрічей і переговорів. Можливі романтичні знайомства. Намагайтеся цей тиждень провести активно, щоб не втратити можливостей для вашого розвитку. А ось щодо фінансів варто бути дуже обережними. Не поспішайте інвестувати і робити великі покупки.

ТЕЛЬЦІ
З одного боку, ви будите сповнені сил і енергії, до вас прийдуть цікаві ідеї та можливості, з іншого боку, ви будите відчувати велике напруження і дратівливість. Дуже важливо уникати перенапруження і конфліктів, особливо з родичами. Утримайтеся від далеких поїздок. Велика удача може бути у фінансах у вигляді бонусу, премії або грошового подарунка. Гарний час для початку власного бізнесу. Також цей тиждень дуже романтичний для вас, що принесе радість в особистих стосунках.

БЛИЗНЮКИ
Цей тиждень буде для вас досить успішним у будь-яких справах і починаннях. Активно реалізуйте свої плани й бажання. Можете виступати на публіці, призначати важливі зустрічі. Нові знайомства принесуть вам удачу. Але, вам варто бути більш послідовним у своїх діях. Також, може перешкодити зайва дратівливість. Не йдіть на конфлікти і будьте обережні на дорогах.

РАКИ
Саме час для відпочинку та усамітнення. Присвятіть цей тиждень подорожам закордон або на природу. На початку тижня ви захочете романтики і це сприятиме удачі в коханні та хорошим знайомствам. Також гарний час для жінок, щоб приділити час собі, сходити до косметолога, перукаря. Будьте обережними з фінансами. Ваші нові проєкти матимуть хороші можливості, але зверніть увагу на підводне каміння, на яке ви можете наштовхнутися просто зараз.

ЛЕВИ
Найголовнішим цього тижня буде впоратися з вашим гнівом, який несподівано може проявитися і дуже вам нашкодити, особливо 25 травня. Але якщо ви зможете впоратися з власним негативом, то у всіх починаннях у вас буде успіх. Ви сміливо можете починати нові справи і проєкти, активно втілювати всі свої ідеї в життя. Але в кар'єрі будьте обережні із зайвими амбіціями і не конфліктуйте з начальством.

ДІВИ
Для вас цей тиждень принесе багато удачі та можливостей. Саме час втілювати всі свої найамбітніші плани в життя. Гарний час для будь-яких починань. Але не забувайте про відпочинок після роботи, щоб відновити свої сили. Зайве перенапруження може призвести до складнощів зі здоров'ям. Не варто звертати увагу на плітки, за вами можуть стежити. Неділя може бути складним днем, тому варто провести його на самоті та відпочинку.

ТЕРЕЗ И
Цей тиждень буде гарним для вас у всіх ваших справах і починаннях. Ви можете починати все задумане. Особливо гарний період для роботи з іноземцями, для далеких поїздок і подорожей. Не варто занадто покладатися на ваших друзів. Можуть виникнути питання, що стосуються ваших дітей - приділіть їм більше уваги.

СКОРПІОНИ
Цей тиждень вдалий для всіх ваших починань. Сміливо втілюйте свої ідеї в життя, втілюйте нові проекти. Ви можете сміливо ризикувати, що дуже властиво вашій природі. Хороший період для інвестицій. Можуть вдало вирішитися питання з податками і будь-якими судовими процесами. Але не варто проявляти агресію і входити в конфлікти, особливо з партнерами по бізнесу. Також не загострюйте стосунків у сім'ї.

СТРІЛЬЦІ
Цей тиждень принесе вам удачу і дасть вам багато можливостей у будь-яких починаннях. До вас можуть притягнутися хороші компаньйони по бізнесу. Ви зможете укласти вигідні угоди і підписати договори. Але не варто загострювати обстановку в колективі і йти на конфліктні стосунки з вашим оточенням. Проявляйте інтелігентність і дипломатію – це принесе вам великі можливості. Також чудовий час для створення сім'ї або поліпшення стосунків у шлюбі.

КОЗЕРОГИ
Настав час для активної роботи та реалізації всіх ваших планів і проектів. Ви можете отримати гарну пропозицію щодо роботи, успішно розпочати власний бізнес. Але не варто надмірно ризикувати, особливо фінансово. Цього тижня чудовий час зайнятися своїм здоров'ям. Удача буде також у коханні, але вам необхідно проявити вибірковість.

ВОДОЛІЇ
Настав час нових починань. Ви сміливо можете втілювати задумане, долучатися до нових проєктів, особливо творчих. Чудовий період для тих Водоліїв, хто займається спортом. Прекрасний період для кохання. Не уникайте нових знайомств, якщо ви самотні. А для сімейних Водоліїв хороший романтичний період, але дуже важливо не проявляти агресію, інакше ви можете все зіпсувати. Уникайте екстремальних видів спорту та інших небезпек.

РИБИ
Цього тижня вам вдасться втілити всі свої плани в життя, головне робити все сплановано й продумано. Активно впроваджуйте нові проєкти, можете змінювати роботу. Також цього тижня ви зможете налагодити стосунки з родичами і вирішити всі свої домашні справи. Уникайте скандалів. Варто уважно думати, що ви говорите. Будьте уважні на дорогах.

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