Период новых начинаний: гороскоп для всех знаков Зодиака на период 22 - 28 мая

«Эта неделя очень благоприятна для любых начинаний, так как Луна будет растущая. Юпитер вошел в знак Тельца на целый год. Там у него очень благоприятное положение, особенно для нашей страны, так как Телец символически считается в астрологии «полем Украины». Именно благодаря этому показателю для Украины начинается благоприятный период. Но нужно отметить, что именно сейчас - на этой и следующей неделе - Юпитер имеет острую квадратуру с Марсом и Плутоном - планетами войны. Это даст острые военные ситуации, но все все равно мы идем к большим положительным переменам», - пояснила астролог.

ОВНЫ

Эта неделя принесет вам много хороших новостей, особенно в середине недели. Отличный период для торговли, важных встреч и переговоров. Возможны романтические знакомства. Старайтесь эту неделю провести активно, чтобы не упустить возможностей для вашего развития. А вот по поводу финансов стоит быть очень осторожными. Не спешите инвестировать и делать крупные покупки.

ТЕЛЬЦЫ

С одной стороны вы будите полны сил и энергии, к вам придут интересные идеи и возможности, с другой стороны вы будите чувствовать большое напряжение и раздражительность. Очень важно избегать перенапряжения и конфликтов, особенно с родственниками. Воздержитесь от дальних поездок. Большая удача может быть в финансах в виде бонуса, премии или денежного подарка. Хорошее время для начала собственного бизнеса. Также эта неделя очень романтична для вас, что принесет радость в личных отношениях.

БЛИЗНЕЦЫ

Эта неделя будет для вас достаточно успешной в любых делах и начинаниях. Активно реализуйте свои планы и желания. Можете выступать на публике, назначать важные встречи. Новые знакомства принесут вам удачу. Но, вам стоит быть более последовательным в своих действиях. Также, может помешать излишняя раздражительность. Не идите на конфликты и будьте осторожны на дорогах.

РАКИ

Самое время для отдыха и уединения. Посвятите эту неделю путешествиям за границу или на природу. В начале недели вы захотите романтики и это будет способствовать удачи в любви и хорошим знакомствам. Также хорошее время для женщин, чтобы уделить время себе, сходить к косметологу, парикмахеру. Будьте осторожными с финансами. Ваши новые проекты будут иметь хорошие возможности, но обратите внимание на подводные камни, на которые вы можете надкнуться прямо сейчас.

ЛЬВЫ

Самым главным на этой неделе будет справится с вашим гневом, который неожиданно может проявится и очень вам навредить, особенно 25 мая. Но если вы сможете справиться с собственным негативом, то во всех начинаниях у вас будет успех. Вы смело можете начинать новые дела и проекты, активно воплощать все свои идеи в жизнь. Но в карьере будьте осторожны с излишними амбициями и не конфликтуйте с начальством.

ДЕВЫ

Для вас эта неделя принесет много удачи и возможностей. Самое время воплощать все свои самые амбициозные планы в жизнь. Хорошее время для любых начинаний. Но не забывайте об отдыхе после работы, чтобы восстановить свои силы. Излишнее перенапряжение может привести к сложностям со здоровьем. Не стоит обращать внимание на сплетни, за вами могут следить. Воскресение может быть сложным днем, поэтому стоит провести его в уединении и отдыхе.

ВЕСЫ

Эта неделя будет хороша для вас во всех ваших делах и начинаниях. Вы можете начинать все задуманное. Особенно хороший период для работы с иностранцами, для дальних поездок и путешествий. Не стоит слишком полагаться на ваших друзей. Могут возникнуть вопросы касающиеся ваших детей - уделите им больше внимания.

СКОРПИОНЫ

Эта неделя удачна для всех ваших начинаний. Смело воплощайте свои идеи в жизнь, воплощайте новые проекты. Вы можете смело рисковать, что очень свойственно вашей природе. Хороший период для инвестиций. Могут удачно решиться вопросы с налогами и любыми судебными процессами. Но не стоит проявлять агрессию и входить в конфликты, особенно с партнерами по бизнесу. Также не обостряйте отношения в семье.

СТРЕЛЬЦЫ

Эта неделя принесет вам удачу и даст вам много возможностей в любых начинаниях. К вам могут притянуться хорошие компаньоны по бизнесу. Вы сможете заключить выгодные сделки и подписать договора. Но не стоит накалять обстановку в коллективе и идти на конфликтные отношения с вашим окружением. Проявляйте интеллигентность и дипломатию – это принесет вам большие возможности. Также прекрасное время для создания семьи или улучшения отношений в браке.

КОЗЕРОГИ

Пришло время для активной работы и реализации всех ваших планов и проектов. Вы можете получить хорошее предложение по работе, успешно начать собственный бизнес. Но не стоит излишне рисковать, особенно финансово. На этой неделе прекрасное время заняться своим здоровьем. Удача будет также в любви, но вам необходимо проявить избирательность.

ВОДОЛЕИ

Пришло время новых начинаний. Вы смело можете воплощать задуманное, включаться в новые проекты, особенно творческие. Отличный период для тех Водолеев, кто занимается спортом. Прекрасный период для любви. Не избегайте новых знакомств, если вы одиноки. А для семейных Водолеев хороший романтический период, но очень важно не проявлять агрессию, иначе вы можете все испортить. Избегайте экстремальных видов спорта и других опасностей.

РЫБЫ

На этой неделе вам удастся воплотить все свои планы в жизнь, главное делать все спланированно и продуманно. Активно внедряйте новые проекты, можете менять работу. Также на этой неделе вы сможете наладить отношения с родственниками и решить все свои домашние дела. Избегайте скандалов! Стоит внимательно думать, что вы говорите. Будьте внимательны на дорогах.