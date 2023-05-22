Период новых начинаний: гороскоп для всех знаков Зодиака на период 22 - 28 мая
Киев • УНН
КИЕВ. 22 мая. УНН. На этой недели звёзды и планеты обещают прогресс в большинстве начинаний. А на что необходимо обратить внимание представителям разных знаков Зодиака специально для читателей УНН рассказала профессиональный астролог Ксения Базиленко.
«Эта неделя очень благоприятна для любых начинаний, так как Луна будет растущая. Юпитер вошел в знак Тельца на целый год. Там у него очень благоприятное положение, особенно для нашей страны, так как Телец символически считается в астрологии «полем Украины». Именно благодаря этому показателю для Украины начинается благоприятный период. Но нужно отметить, что именно сейчас - на этой и следующей неделе - Юпитер имеет острую квадратуру с Марсом и Плутоном - планетами войны. Это даст острые военные ситуации, но все все равно мы идем к большим положительным переменам», - пояснила астролог.
ОВНЫ
Эта неделя принесет вам много хороших новостей, особенно в середине недели. Отличный период для торговли, важных встреч и переговоров. Возможны романтические знакомства. Старайтесь эту неделю провести активно, чтобы не упустить возможностей для вашего развития. А вот по поводу финансов стоит быть очень осторожными. Не спешите инвестировать и делать крупные покупки.
ТЕЛЬЦЫ
С одной стороны вы будите полны сил и энергии, к вам придут интересные идеи и возможности, с другой стороны вы будите чувствовать большое напряжение и раздражительность. Очень важно избегать перенапряжения и конфликтов, особенно с родственниками. Воздержитесь от дальних поездок. Большая удача может быть в финансах в виде бонуса, премии или денежного подарка. Хорошее время для начала собственного бизнеса. Также эта неделя очень романтична для вас, что принесет радость в личных отношениях.
БЛИЗНЕЦЫ
Эта неделя будет для вас достаточно успешной в любых делах и начинаниях. Активно реализуйте свои планы и желания. Можете выступать на публике, назначать важные встречи. Новые знакомства принесут вам удачу. Но, вам стоит быть более последовательным в своих действиях. Также, может помешать излишняя раздражительность. Не идите на конфликты и будьте осторожны на дорогах.
РАКИ
Самое время для отдыха и уединения. Посвятите эту неделю путешествиям за границу или на природу. В начале недели вы захотите романтики и это будет способствовать удачи в любви и хорошим знакомствам. Также хорошее время для женщин, чтобы уделить время себе, сходить к косметологу, парикмахеру. Будьте осторожными с финансами. Ваши новые проекты будут иметь хорошие возможности, но обратите внимание на подводные камни, на которые вы можете надкнуться прямо сейчас.
ЛЬВЫ
Самым главным на этой неделе будет справится с вашим гневом, который неожиданно может проявится и очень вам навредить, особенно 25 мая. Но если вы сможете справиться с собственным негативом, то во всех начинаниях у вас будет успех. Вы смело можете начинать новые дела и проекты, активно воплощать все свои идеи в жизнь. Но в карьере будьте осторожны с излишними амбициями и не конфликтуйте с начальством.
ДЕВЫ
Для вас эта неделя принесет много удачи и возможностей. Самое время воплощать все свои самые амбициозные планы в жизнь. Хорошее время для любых начинаний. Но не забывайте об отдыхе после работы, чтобы восстановить свои силы. Излишнее перенапряжение может привести к сложностям со здоровьем. Не стоит обращать внимание на сплетни, за вами могут следить. Воскресение может быть сложным днем, поэтому стоит провести его в уединении и отдыхе.
ВЕСЫ
Эта неделя будет хороша для вас во всех ваших делах и начинаниях. Вы можете начинать все задуманное. Особенно хороший период для работы с иностранцами, для дальних поездок и путешествий. Не стоит слишком полагаться на ваших друзей. Могут возникнуть вопросы касающиеся ваших детей - уделите им больше внимания.
СКОРПИОНЫ
Эта неделя удачна для всех ваших начинаний. Смело воплощайте свои идеи в жизнь, воплощайте новые проекты. Вы можете смело рисковать, что очень свойственно вашей природе. Хороший период для инвестиций. Могут удачно решиться вопросы с налогами и любыми судебными процессами. Но не стоит проявлять агрессию и входить в конфликты, особенно с партнерами по бизнесу. Также не обостряйте отношения в семье.
СТРЕЛЬЦЫ
Эта неделя принесет вам удачу и даст вам много возможностей в любых начинаниях. К вам могут притянуться хорошие компаньоны по бизнесу. Вы сможете заключить выгодные сделки и подписать договора. Но не стоит накалять обстановку в коллективе и идти на конфликтные отношения с вашим окружением. Проявляйте интеллигентность и дипломатию – это принесет вам большие возможности. Также прекрасное время для создания семьи или улучшения отношений в браке.
КОЗЕРОГИ
Пришло время для активной работы и реализации всех ваших планов и проектов. Вы можете получить хорошее предложение по работе, успешно начать собственный бизнес. Но не стоит излишне рисковать, особенно финансово. На этой неделе прекрасное время заняться своим здоровьем. Удача будет также в любви, но вам необходимо проявить избирательность.
ВОДОЛЕИ
Пришло время новых начинаний. Вы смело можете воплощать задуманное, включаться в новые проекты, особенно творческие. Отличный период для тех Водолеев, кто занимается спортом. Прекрасный период для любви. Не избегайте новых знакомств, если вы одиноки. А для семейных Водолеев хороший романтический период, но очень важно не проявлять агрессию, иначе вы можете все испортить. Избегайте экстремальных видов спорта и других опасностей.
РЫБЫ
На этой неделе вам удастся воплотить все свои планы в жизнь, главное делать все спланированно и продуманно. Активно внедряйте новые проекты, можете менять работу. Также на этой неделе вы сможете наладить отношения с родственниками и решить все свои домашние дела. Избегайте скандалов! Стоит внимательно думать, что вы говорите. Будьте внимательны на дорогах.