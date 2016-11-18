"Пересічники" перекрили трасу на кордоні Хмельницької та Вінницької областей
Київ • УНН
ХМЕЛЬНИЦЬКИЙ-КИЇВ. 18 листопада. УНН. Водії-пересічники влаштували акцію протесту на Хмельниччині. Близько 20 автомобілів з іноземними номерними знаками виїхали на кордон Хмельницької та Вінницької області. Тут вони тимчасово перекрили трасу на Вінницю, передає кореспондент УНН.
Автомобілі, в яких є діти, вагітні жінки та люди похилого віку, пікетувальники пропускають. Безперешкодно їдуть і пасажирські автобуси. Протягом 10-15 хв. люди ходять пішохідним переходом, після чого автомобілям дають їхати далі.
"Таким чином ми хочемо привернути увагу Уряду і депутатів Верховної Ради до проблем автолюбителів, які їздять на автомобілях з іноземними номерами. Адже автомобілісти-іноземці в Україні їздять безоплатно, а ми змушені постійно пересікати кордон. Це несправедливо. Сьогодні наші колеги зустрічаються з Прем'єр-міністром Гройсманом (Володимир Гройсман - ред.). Якщо влада нас не почує, то вже з завтрашнього дня водії автомобілів з іноземними номерами перекриють автодороги у всіх областях України", - розповів співоргранізатор акції, активіст ГО Микола Нечиталюк.
За інформацією водіїв, тільки на Хмельниччині нараховується понад 3 тис. автомобілів з іноземною реєстрацією.
На місці події працюють патрульні поліції, які забезпечують громадський порядок.
Нагадаємо, як повідомляв УНН, два пункти пропуску на Закарпатті залишаються заблокованими вже сьому добу.