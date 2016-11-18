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15 марта, 19:03 • 110277 просмотра

Будет напрямую общаться с Зеленским: Трамп заявил о назначении Келлога спецпосланником по Украине

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"Пересечники" перекрыли трассу на границе Хмельницкой и Винницкой областей

"Пересечники" перекрыли трассу на границе Хмельницкой и Винницкой областей

Киев • УНН

 • 13355 просмотра

ХМЕЛЬНИЦКИЙ-КИЕВ. 18 ноября. УНН. Водители-пересечники устроили акцию протеста в Хмельницкой области. Около 20 автомобилей с иностранными номерными знаками выехали на границу Хмельницкой и Винницкой области. Здесь они временно перекрыли трассу на Винницу, передает корреспондент УНН.

Автомобили, в которых есть дети, беременные женщины и пожилые люди, пикетчики пропускают. Беспрепятственно едут и пассажирские автобусы. В течение 10-15 мин. люди ходят по пешеходному переходу, после чего автомобилям дают ехать дальше.

"Таким образом мы хотим привлечь внимание Правительства и депутатов Верховной Рады к проблемам автолюбителей, которые ездят на автомобилях с иностранными номерами. Ведь автомобилисты иностранцы в Украине ездят бесплатно, а мы вынуждены постоянно пересекать границу. Это несправедливо. Сегодня наши коллеги встречаются с Премьер-министром Гройсманом (Владимир Гройсман - ред.). Если власть нас не услышит, то уже с завтрашнего дня водители автомобилей с иностранными номерами перекроют автодороги во всех областях Украины", - рассказал соорганизатор акции, активист ОО Николай Нечиталюк.

По информации водителей, только в Хмельницкой области насчитывается более 3 тыс. автомобилей с иностранной регистрацией.

На месте происшествия работают патрульные полиции, обеспечивающие общественный порядок.

Напомним, как сообщал УНН, два пункта пропуска на Закарпатье остаются заблокированными уже седьмые сутки.

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