"Пересечники" перекрыли трассу на границе Хмельницкой и Винницкой областей
Киев • УНН
ХМЕЛЬНИЦКИЙ-КИЕВ. 18 ноября. УНН. Водители-пересечники устроили акцию протеста в Хмельницкой области. Около 20 автомобилей с иностранными номерными знаками выехали на границу Хмельницкой и Винницкой области. Здесь они временно перекрыли трассу на Винницу, передает корреспондент УНН.
Автомобили, в которых есть дети, беременные женщины и пожилые люди, пикетчики пропускают. Беспрепятственно едут и пассажирские автобусы. В течение 10-15 мин. люди ходят по пешеходному переходу, после чего автомобилям дают ехать дальше.
"Таким образом мы хотим привлечь внимание Правительства и депутатов Верховной Рады к проблемам автолюбителей, которые ездят на автомобилях с иностранными номерами. Ведь автомобилисты иностранцы в Украине ездят бесплатно, а мы вынуждены постоянно пересекать границу. Это несправедливо. Сегодня наши коллеги встречаются с Премьер-министром Гройсманом (Владимир Гройсман - ред.). Если власть нас не услышит, то уже с завтрашнего дня водители автомобилей с иностранными номерами перекроют автодороги во всех областях Украины", - рассказал соорганизатор акции, активист ОО Николай Нечиталюк.
По информации водителей, только в Хмельницкой области насчитывается более 3 тыс. автомобилей с иностранной регистрацией.
На месте происшествия работают патрульные полиции, обеспечивающие общественный порядок.
Напомним, как сообщал УНН, два пункта пропуска на Закарпатье остаются заблокированными уже седьмые сутки.