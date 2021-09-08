Перепис населення в Україні відбудеться у 2023-му році. Виділили понад 80 млн гривень
Київ • УНН
КИЇВ. 8 вересня. УНН. Бюджетний комітет Верховної Ради погодив виділення понад 82 млн гривень на підготовку до перепису населення України у 2023-му році. Про це повідомив у своєму Telegram-каналі нардеп, член комітету Олексій Гончаренко, передає УНН.
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“Бюджетний комітет Верховної Ради тільки що погодив виділення 82 474,9 тис. гривень на підготовку до перепису населення України у 2023-му році”, — написав Гончаренко.
Доповнення
Кабінет міністрів України погодив проект закону, який встановлює проведення Всеукраїнського перепису населення не рідше одного разу на 10 років.
Кабінет міністрів погодив пропозицію Державної служби статистики щодо проведення у 2023 році Всеукраїнського перепису населення.
Зазначимо, влітку міністр Кабінету міністрів Олег Немчінов заявив, що про перепис населення можна буде говорити на початку 2022 року.
Раніше у Кабміні виключили проведення перепису населення у 2020 та 2021 роках.
На початку 2020 року тодішній міністр Кабінету міністрів України Дмитро Дубілет представив результати оцінки чисельності населення України. За результатами, кількість наявного населення України становила 37,289 млн осіб.