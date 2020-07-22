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У Кабміні виключили проведення перепису населення у цьому і наступному роках

У Кабміні виключили проведення перепису населення у цьому і наступному роках

Київ • УНН

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КИЇВ. 22 липня. УНН. Міністр Кабінету міністрів Олег Немчінов заявив, що питання класичного перепису населення не буде актуальне найближчим часом через пандемію COVID-19, а також через вартість процесу. Його не проведуть цього року, а також, можливо, і наступного. Про це Немчінов сказав під час брифінгу після засідання уряду, передає кореспондент УНН.

"Державна служба статистики до цього готова (до перепису населення - ред.), але я думаю, що це питання не буде актуальним найближчим часом. З двох причин. Класичний перепис - це є контактна процедура, і ні для кого не секрет, що є таке поняття, як суперпереносники. Поки ми не подолаємо коронавірусну інфекцію, я думаю, в принципі, не можна ставити питання про такий процес. Другий момент - це є вартість", - зазначив Немчінов.

Він наголосив, що перепис населення - "достатньо коштовний процес".

"Якщо ми будемо проводити, власне, класичний перепис, знову ж таки, як записано в програмі дій уряду, як записано в Президентській програмі передвиборчій, то це, я думаю, не цей рік точно і, можливо, не наступний", - додав міністр Кабміну.

Нагадаємо, на перепис населення у 2019 році на 2020 рік закладали понад 3 млрд грн.

Як повідомляв УНН, за даними Держстату населення України скоротилося та становить майже 42 млн осіб. Водночас, згідно з результатами оцінки чисельності наявного населення України, вона складає 37,289 млн осіб.

Додамо, що останній раз повноцінний перепис населення України проводився у 2001 році.

Українські Національні Новини

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