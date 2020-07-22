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В Кабмине исключили проведение переписи населения в этом и следующем годах

В Кабмине исключили проведение переписи населения в этом и следующем годах

Киев  •  УНН

 • 18427 просмотра

КИЕВ. 22 июля. УНН. Министр Кабинета министров Олег Немчинов заявил, что вопрос классической переписи населения не будет актуален в ближайшее время из-за пандемии COVID-19, а также из-за стоимости процесса. Ее не проведут в этом году, а также, возможно, и в следующем. Об этом Немчинов сказал во время брифинга после заседания правительства, передает корреспондент УНН.

"Государственная служба статистики к этому готова (к переписи населения - ред.), но я думаю, что этот вопрос не будет актуальным в ближайшее время. По двум причинам. Классическая перепись - это контактная процедура, и ни для кого не секрет, что есть такое понятие, как суперпереносчики. Пока мы не преодолеем коронавирусную инфекцию, я думаю, в принципе, нельзя ставить вопрос о таком процессе. Второй момент - это стоимость", - отметил Немчинов.

Он подчеркнул, что перепись населения - "достаточно дорогостоящий процесс".

"Если мы будем проводить, собственно, классическую перепись, опять же, как записано в программе действий правительства, как записано в Президентской программе предвыборной, то это, я думаю, не в этом году точно и, возможно, не следующем", - добавил министр Кабмина.

Напомним, на перепись населения в 2019 году на 2020 год закладывали более 3 млрд грн.

Как сообщал УНН, по данным Госстата население Украины сократилось и составляет почти 42 млн человек. В то же время, согласно результатам оценки численности фактического населения Украины, она составляет 37,289 человек.

Добавим, что в последний раз полноценная перепись населения Украины проводилась в 2001 году.

Украинские Национальные Новости

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