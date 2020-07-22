В Кабмине исключили проведение переписи населения в этом и следующем годах

КИЕВ. 22 июля. УНН. Министр Кабинета министров Олег Немчинов заявил, что вопрос классической переписи населения не будет актуален в ближайшее время из-за пандемии COVID-19, а также из-за стоимости процесса. Ее не проведут в этом году, а также, возможно, и в следующем. Об этом Немчинов сказал во время брифинга после заседания правительства, передает корреспондент УНН.