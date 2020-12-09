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На всеукраїнський перепис населення в 2023 році витратять 7 млрд грн

На всеукраїнський перепис населення в 2023 році витратять 7 млрд грн

Київ • УНН

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КИЇВ. 9 грудня. УНН. Кабінет міністрів погодив пропозицію Державної служби статистики щодо проведення у 2023 році Всеукраїнського перепису населення. На цей процес із Державного бюджету виділять 7,26 мільярда гривень. Відповідне рішення було ухвалено у середу, 9 грудня, на засіданні уряду, інформує УНН.

“Вноситься пропозиція щодо визначення терміну проведення Всеукраїнського перепису населення в новому всесвітньому раунді переписів населення та житлового фонду (2015-2024 року)”, - йдеться в матеріалі до документу.

Зауважимо, що ця процедура входить до бюджетної програми “Статистичні спостереження” у 2020-2023 роках. Також зазначається, що на підготовку, проведення, оброблення, узагальнення та поширення результатів Всеукраїнського перепису населення необхідно 7,260 мільярда гривень. З цих видатків, 70% - заробітна плата персоналу. Для підготовки та проведення перепису населення передбачається залучити понад 98 тисяч тимчасових працівників.

Додамо, що проект розпорядження розроблено Держстатом.

Нагадаємо, УНН повідомляв, що Кабмін планує визначитися щодо проведення у 2023 році перепису населення.

Зазначимо, влітку міністр Кабінету міністрів Олег Немчінов заявив, що про перепис населення можна буде говорити на початку 2022 року.

Раніше у Кабміні виключили проведення перепису населення у 2020 та 2021 роках.

На початку 2020 року тодішній міністр Кабінету міністрів України Дмитро Дубілет представив результати оцінки чисельності населення України. За результатами, кількість наявного населення України становила 37,289 млн осіб.

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